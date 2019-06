Úrady v USA nemajú kam dávať mŕtve veľryby, o pomoc žiadajú ľudí

Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) sa cez víkend obrátil na občanov s netradičnou prosbou. Majiteľov súkromných pozemkov na pobreží štátu Washington požiadal o to, aby mu pomohli s uskladnením mŕtvych veľrýb. Tých totiž priplavilo tento rok k severoamerickým brehom Tichého oceánu rekordné množstvo a úrady nevedia nájsť miesto, kam by ich uložili k odpočinku. Na netradičnú výzvu už v nedeľu ako prvý zareagoval istý Mario Rivera, ktorý vlastní časť pobrežia v meste Port Hadlock.