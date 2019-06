Sarah je bolestivým krkom Netanjahua

„Je presne to, čo médiá potrebujú. Je známa, že robí hlúposti alebo ešte lepšie, že robí veci, ktoré sa považujú za hlúpe. Zároveň ju však vnímajú ako príliš mocnú a príliš zainteresovanú v záležitostiach manžela,“ citoval politológa Tamira Šafera aj portál Mignews.

Energická žena, ktorú ešte v marci 2013 časopis Forbes charakterizoval ako "najvplyvnejšiu ženu Izraela“, často svoj talent využíva na kľučkovanie medzi paragrafmi. Najnovšie sa však musela pred nimi skloniť v nedeľu, keď na súde podpísala dohodu v právnej kauze. Čelila v nej obvineniu z podvodu a zneužitia dôvery. Išlo konkrétne o objednávanie stravy a občerstvenia z rôznych podnikov do premiérovej rezidencie, čo je protizákonné, pretože mala dispozícii kuchára na plný úväzok.

„Vyšlo ju to veľmi lacno. Pôvodne urobila sekeru za 350 000 šekelov (4,05 šekela je 1 euro) a dohodou ju znížila na 175 000. Napokon manželka premiéra zaplatí iba pokutu 10 000 šekelov a vráti časť neoprávnene použitej sumy, teda 45 000 šekelov,“ informovali izraelské média.

O svojskom správaní Sarah svedčí udalosť spred rokov. Jej manžel zastával funkciu premiéra postupne v troch rôznych funkčných obdobiach. Prvá dáma si tak zvykla na luxusný život v rezidencii, že pri jednom z odchodov si nezabudla pribaliť všetky tamojšie vzácne obrazy a väčšinu darov od zahraničných štátnikov. Až „decentné“ upozornenie, že ide o dary štátu ju donútilo dať „vybielenú“ rezidenciu do pôvodného stavu. S Bibim, ako Izraelčania familiárne oslovuje premiéra, má Sarah mnohé spoločné. Netanjahu totiž dnes čelí obvineniu v troch korupčných kauzách. Na Sarah však nemá.

Napríklad v decembri 2010 musel Bibi, nie prvýkrát, hasiť požiar spôsobený manželkou. Ako informoval internetový portál Ynet dusno spôsobilo dlhotrvajúce zasahovanie Netanjahuovej do chodu kancelárie premiéra. „Prvá dáma zasahuje do najcitlivejších oblastí nervového systému štátu,“ citoval v tom čase spomínaný portál jedného z dvoch blízkych premiérových spolupracovníkov. Podľa izraelských zdrojov Sarah neurčuje smerovanie diplomacie, ekonomiky či vývoj v armáde. „Rozhoduje však o ľuďoch, ktorí to majú v pracovnej náplni,“ pripomína zdroj blízky premiérovej kancelárii. A ako povedal časopisu Forbes, nič sa na tom nezmení.

„Premiér je úplne pod jej vplyvom a vôbec sa tomu nebráni. Evidentne ju má veľmi rád,“ dodal zdroj. Pravda bude však kdesi inde. Bibiho a Sarah ostro sledujú od ich svadby v roku 1991. Pre neho to bola tretia, pre ňu druhá. Len dva roky po uzavretí zväzku prepukla Netanjahuova mimomanželská aféra. Sarah sa za neho postavila. Ukázala sa ako dobrá manželka, ale rovnako ju to katapultovalo do pozície osoby, ktorá má na premiéra nielen silný osobný, ale aj politický vplyv. V roku 2015, mesiac pred voľbami, izraelská spoločnosť riešila napríklad problém, podľa ktorého premiér a jeho žena minuli za dva roky na účesy, make-up a prezentáciu 68-tisíc dolárov.

O tom, že Sarah dokáže rozvíriť spoločenskú hladinu svedčí aj udalosť, keď zažalovala noviny Maariv za urážku na cti. Žiadala nielen ospravedlnenie, ale aj odškodné vo výške 270 000 dolárov (191 000 eur). Trvala aj na uverejnení opravného článku, ktorý by uviedol na pravú mieru nepravdivé tvrdenia týkajúce sa jej osoby. Noviny zverejnili článok, podľa ktorého Netanjahuová prepustila z premiérovej rezidencie 70-ročného záhradníka, ktorého syn zahynul v boji ako izraelský vojak. Podľa pani premiérovej záhradník údajne nikdy nedostal výpoveď. Ako pripomenula agentúra AP, Netanjahuová čelila aj obvineniam bývalej gazdinej, ktorá tvrdila, že prvá dáma na ňu verbálne útočila a používala aj ďalšie formy zneužívania.

Perlou spoločenského prejavu prvej izraelskej dámy však bola udalosť z leta 1997. Predniesla vtedy v izraelskej televízii niekoľko nevyberavých poznámok o súkromnom živote izraelských politikov, ktoré musel v osobitnom vyhlásení jej manžel dementovať a poškodeným sa ospravedlnil. Denník Jediot Achronot napísal, že premiérova manželka prerušila nakrúcanie televízneho programu, keď sa jej moderátorka spýtala, či je pravda, že sa pokúsila zabrániť vymenovaniu členky bloku Likud Limory Livnatovej do vlády zo strachu, že by medzi premiérom a Livnatovou mohol vzniknúť ľúbostný románik. Reagovala protiútokom, keď Livnatovej, ktorá bola vymenovaná za ministerku telekomunikácií, nakoniec povedala, že sa pokúšala s premiérom „manipulovať“.

Netanjahu sa pred troma rokmi, keď bol šéfom opozície, verejne priznal k nevere. „Prečo ohovárate môjho manžela? Viete, koľko mužov, ktorí sú dnes poslancami, sa ma pokúsilo uloviť? Spýtajte sa Šimona Peresa, kto ho sprevádza, keď ide do New Yorku,“ povedala. Neodpustila si ani poznámku o Peresovej žene, ktorá je v Izraeli obľúbená pre svoju diskrétnosť. „To, že Sonia (Peresová) nemá diplom, umýva riad a hrá karty, neznamená, že ja budem robiť to isté,“ povedala Sarah.