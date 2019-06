Čína v Hongkongu ustúpila. Dokedy?

V nedeľu vyšli podľa organizátorov protestov do ulíc Hongkongu dva milióny ľudí.

Hongkong vraví Pekingu nie. Dva milióny protestujúcich v nedeľu odkázali čínskej komunistickej vláde, že sú proti jej nápadom. Jablkom sváru je zákon, ktorý by umožnil vydávať ľudí podozrivých zo spáchania zločinov z Hongkongu do Číny. Ľudia sa obávajú, že legislatívu by režim mohol zneužiť proti politickým odporcom.