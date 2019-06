Trump chce repete. Chcú ho aj voliči?

Už nebude reklamou na zmenu a on sám sa sotva zmení. Štyridsiaty piaty prezident USA oficiálne odštartoval kampaň za svoje znovuzvolenie. Vrhol sa do nej s plnou vervou a povestným sebavedomím, ktoré zdanlivo nenaštrbili ani neprajné prieskumy. Desaťtisícom stúpencov vo floridskom Orlande vštepoval vieru, že víťazom bitky o Biely dom bude v novembri 2020 znova Donald Trump.

Aká bude Trumpova nová kampaň? Bombastická, „veľkohubá“ a šokujúco účinná ako tá predchádzajúca?

„Trumpova kampaň za znovuzvolenie sa v skutočnosti nebude príliš líšiť od tej predošlej,“ predpovedá Steven Greene, profesor politológie zo Severokarolínskej štátnej univerzity. „Samozrejme, využije prezidentské právomoci, ktoré zvýhodňujú každú úradujúcu hlavu štátu, obzvlášť pri dobrom stave ekonomiky. Podľa mňa však treba dodať, že Trump je Trump, a tak ako v roku 2016 bude pokračovať v lámaní politických noriem slušnosti a predstáv o tom, ako by mal kandidát vystupovať,“ konštatoval pre Pravdu. Veľký rozdiel však Greene očakáva v tom, ako budú médiá pokrývať Trumpovo správanie.

„V roku 2016 sme zostali zaskočení z toho, čo Trump hovoril a robil. Dnes už nič, čo Trump povie či urobí, šokovať nemôže. Je vskutku zábavné, že teraz, keď niečo vypustí z úst, my všetci len pokrčíme plecami a povieme ,Trump je Trump' – a to aj pri výrokoch, ktoré keby vyriekol Barack Obama, Mitt Romney alebo hociktorý iný prezidentský kandidát v minulosti, tak by z toho bol obrovský škandál. Nad chlapom, ktorý platil pornohviezde za románik v čase, keď jeho manželka práve porodila, sme všetci len pokrčili plecami,“ hovorí profesor zo Severnej Karolíny. A dodáva: „Jednej veci by sme sa však asi predsa len mali obávať, a to, že v kampani zneužije svoje prezidentské právomoci, napríklad spustením previerky zákonnosti federálneho vyšetrovania možných väzieb medzi jeho predchádzajúcou kampaňou a Ruskom.“

Trump vstupuje do kampane s vyše trojpercentným hospodárskym rastom a najnižšou mierou nezamestnanosti za pol storočia, pričom varuje, že ak by nebol znovuzvolený, tak USA budú čeliť obrovskému ekonomickému prepadu. Napriek tomu, že Spojené štáty sú dnes skutočne v dobrej ekonomickej kondícii, na preferenciách šéfa Bieleho domu sa to neodzrkadľuje tak, ako by si to on sám želal. Podľa čerstvých prieskumov, ktoré zverejnila Trumpovi blízka televízia Fox News, súčasný vládca Oválnej pracovne v celoštátnom meradle zaostáva nielen za favorizovaným hlavným vyzývateľom Joeom Bidenom, ale aj za ďalšími štyrmi demokratickými uchádzačmi o post v Bielom dome. Trump by teraz získal 39 percent hlasov, kým bývalý Obamov viceprezident Biden 49 percent.

Stúpenci Trumpa sa utešujú, že sociologické agentúry mu aj pred minulými voľbami pravidelne zvykli namerať nižšiu podporu, ako v skutočnosti mal. Politológovia však naznačujú, že čaro nespútaného newyorského realitného magnáta zrejme skutočne vyprcháva. „Je zjavné, že v roku 2016 mnohí voliči chceli zmenu a Trump zmenu reprezentoval,“ pripomína Steffen Schmidt, profesor politológie z Iowskej štátnej univerzity. „Mnohí tiež verili, že Trump by sa mohol zmeniť a stať sa uhladenejším a ,viac prezidentským', keď sa stane hlavou USA. Veľký počet týchto voličov si teraz uvedomuje, že Trump sa nezmenil, nemôže sa zmeniť a nezačne sa správať tak, ako sa patrí na vodcu krajiny. Títo rozčarovaní voliči sa v roku 2020 buď nebudú unúvať do volebných miestností, alebo odovzdajú hlas Trumpovmu vyzývateľovi, ak im demokrati ponúknu akceptovateľného kandidáta,“ povedal Schmidt pre Pravdu.

Trump už dal najavo, aké budú kľúčové heslá jeho kampane. Jeho útočný štýl však nie každému vyhovuje. „Mnohí voliči nie sú spokojní s tým, ako agresívne používa clá vo vzťahu k Číne a ako sa vyhráža Mexiku. Jeho útoky na médiá, ktoré nazýva nepriateľmi Ameriky, mnohých ľudí veľmi znepokojujú. Je to pre nich neakceptovateľné, keďže slobodné a stabilné médiá považujú za kľúčové pre demokraciu. Obavy vyvolávajú aj Trumpove útoky na systém zdravotnej starostlivosti, jeho opätovné sľuby skoncovať s Obamacare, pričom za ňu nie je žiadna náhrada. Zdravotná starostlivosť je pritom pre Američanov problémom číslo jeden,“ vymenúva Schmidt možné Trumpove slabé miesta.

Úradujúci prezident má proti svojim vyzývateľom vždy veľkú výhodu, pripúšťa profesor z Iowy a dodáva: „Takže štatisticky môže byť Trump znovuzvolený. Ale niekedy, napríklad prezident Jimmy Carter v roku 1980 a George Bush starší v roku 1992, sa môže stať, že voliči nie sú spokojní s úradujúcou hlavou štátu a hlasujú za druhú stranu.“