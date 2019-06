OSN vyzvala Rusko a Turecko, aby stabilizovali situáciu v sýrskom Idlibe

Guterres vyjadril znepokojenie v súvislosti so stupňujúcimi sa bojmi v Idlibe, ktorými trpí civilné obyvateľstvo.

Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA) Mark Lowcock na utorkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) povedal, že svet čelí „humanitárnej kríze, ktorá sa odohráva priamo pred našimi očami“.

Časti provincií Aleppo, Hamá a Idlib, ktoré sú poslednou baštou džihádistov v Sýrii, mali byť ochránené pred mohutnou ofenzívou vládnych síl nárazníkovou zónou. Dohodu o nej podpísali Rusko a Turecko vlani v septembri.

Táto dohoda však v praxi nikdy nebola plne implementovaná, pretože džihádisti sa odmietli stiahnuť z oblasti, ktorá mala byť demilitarizova­nou zónou.

Sýrska vláda a Rusko od konca apríla vystupňovali bombardovanie tohto regiónu.

Vojnový stav si za posledných šesť týždňov podľa Lowcocka vyžiadal životy viac ako 230 civilistov, stovky utrpeli zranenia a 300 000 ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy.

„Útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru musia okamžite prestať,“ povedal.

Guterres Rusko a Turecko vyzval, aby situáciu stabilizovali „bez dohody“. Kríza v Sýrii podľa neho nemá vojenské riešenie a zdôraznil, že ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo je potrebné rešpektovať aj „v rámci boja proti terorizmu“.

Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia povedal, že Rusko nikdy neútočilo na civilistov a septembrová dohoda je podľa neho naplno realizovaná, s čím však nesúhlasil veľvyslanec Turecka.