Počas ostreľovania Donecka Kyjev hovorí o rekonštrukcii Donbasu

Urobil tak počas rokovania s Markom Etheringtonom, zástupcom šéfa osobitnej monitorovacej misie OBSE. S tým, že veľkú pozornosť venujú aj tzv. mínovej bezpečnosti v oblasti dislokácie.

„Obe strany sa venovali otázkam obojstranného zastavenia paľby v Doneckej a Luhanskej oblasti, ako aj oddeleniu proti sebe stojacich jednotiek v regióne Stanice Luhanska,“ cituje ukrajinský portál Korrespondent z oficiálnej záverečnej správy o rokovaní. Vrátane o situácii v oblasti jediného priechodu tzv. kontaktnej línie oddeľujúcej územie kontrolované Kyjevom a samozvanú Luhanskú republiku. Podľa generála Syrského ukrajinská strana splnila všetky záväzky vyplývajúce z Minských dohôd. „Žiaľ, provokačná paľba ruských okupačných jednotiek bráni oddeleniu vojenskej sily v spomínanej oblasti,“ tvrdil ukrajinský generál.

Deň predtým v Berlíne aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vyjadril v rovnakom tóne ako ukrajinský generál. Konkrétne počas stretnutia s Wolfgangom Schäublem, šéfom nemeckého parlamentu v rámci oficiálnej návštevy Nemecka. Prezident zdôraznil hlavne kroky Kyjeva práve v rámci obnovy infraštruktúry na východe Ukrajiny.

„Už teraz začíname s obnovou Donbasu a Európa nám v tom môže pomôcť. Potrebujeme obnoviť poškodené objekty škôl, detských škôlok a v neposlednom rade ciest, ktorých už prakticky niet,“ konštatoval nový ukrajinský prezident neskrývajúc prosbu o pomoc.

Ako aj v stredu informovali ukrajinské médiá, situácia v Donbase má ďaleko od verbálnej prezentácie prezidentom Zelenským aj generálom Syrským. V stredu v skorých ranných hodinách sa podľa predstaviteľov odporcov Kyjeva stala terčom delostreleckého útoku vládnych jednotiek západná štvrť Donecka. Informáciu sa však nepodarilo overiť z nezávislých zdrojov. Rovnako ako tvrdenie ukrajinskej armády, podľa ktorého niekoľko hodín pred spomínaným útokom „vypálili separatisti niekoľko striel“ proti vládnym jednotkám. Pri útoku vraj zahynul jeden ukrajinský vojak. Na druhej strane video zverejnené na sociálnej sieti jedným z blogerov známym ako Necro Mancer potvrdilo stredajšiu obrovskú explóziu v blízkosti mestskej detskej nemocnice v Donecku. Leží v susedstve budovy miestnej samosprávy. Neskôr incident potvrdili pre portál Korrespondent aj očití svedkovia.

Na pozadí rastúceho napätia na východe Ukrajiny informoval Kurt Volker, špeciálny vyslanec ministerstva zahraničia USA, amerických senátorov o "pripravenosti rokovať s ruskou vládou o nastolení mieru v Donbase“. Nezabudol však pritom opätovne obviniť Moskvu z agresie a neplnenia Minských dohôd. Moskva však pritom rovnako opakuje, že nie je žiadnou zo strán, ktoré prijali záväzky v Minsku.

Agentúry zároveň informovali o prílete do Kyjeva amerického diplomata Williama Taylora povereného riešením ukrajinskej problematiky priamo na mieste. Približne v rovnakom čase zase bývalý riaditeľ CIA (od septembra 2011 do 9. novembra 2012) David Petraeus navštívil pozície ukrajinských kontroverzných dobrovoľníckych práporov dislokovaných v Donbase. V súvislosti s návštevou Petraeusa viaceré zdroje pripomínajú, že bol veliteľom mnohonárodných síl v Iraku od februára 2007 do septembra 2008 a od júla 2010 do júla 2011 velil ozbrojeným silám USA a NATO v Afganistane.