Rusko pri Zelenskom zneistelo

Na čo sa Európska únia v najbližšom období sústredí v súvislosti s Ukrajinou a nástupom nového prezidenta Volodymyra Zelenského?

Začiatkom júna bol prezident Zelenskyj a jeho tím na prvej oficiálnej návšteve v Bruseli. Stretli sa s lídrami EÚ, NATO a okrem toho ukrajinská hlava štátu bola na večeri, ktorú zorganizovali Američania. Zúčastnil sa na nej aj americký minister energetiky Rick Perry. Myslím si, že táto návšteva dopadla veľmi dobre, čo bolo dôležité, pretože počas kampane aj po zvolení panovalo okolo Zelenského pomerne veľa rôznych mýtov a predstáv. Točili sa okolo toho, na koho je alebo nie je napojený, či je alebo nie je proruský, či podporuje európske smerovanie Ukrajiny alebo nie, či chce alebo nechce pokračovať v reformách.

Odpovedal Zelenskyj na tieto otázky?

Vyjadroval sa jasne a ukázal víziu, že chce pokračovať v reformách, že chce byť aktívny v zlepšovaní súdnictva a v boji proti korupcii. Tvrdil, že chce urobiť všetko pre ukončenie vojny v Donbase. Zelenskyj jednoznačne povedal, že nebude robiť koalíciu s proruskými stranami.

A hlavne podporil proeurópske smerovanie Ukrajiny. Myslím, že nadviazal veľmi dobrý osobný kontakt. Je to dôležité, lebo predchádzajúci prezident Petro Porošenko opakovane tvrdil, že on je jediný, kto môže vyrokovať cestu do európskych štruktúr.

Stále sa spomína prepojenie prezidenta na oligarchu Ihora Kolomojského, hlava štátu spolupracuje s jeho ľuďmi. Budú nasledovať po Zelenského slovách aj činy?

Už sa veci dejú, veď 5. júna bol prezident v Bruseli a deň predtým predložil v parlamente dva dôležité návrhy zákonov. Prvý súvisí s tým, že ukrajinský ústavný súd dekriminalizoval nelegálne zbohatnutie, za čo sa na Kyjev spustila kritika medzinárodných partnerov a aj EÚ tlačila, aby sa to riešilo.

Zelenskyj v odpovedi predložil vlastný návrh, ktorý má tento stav napraviť. Prišiel aj so zákonom o odvolávaní prezidenta. Oba tieto návrhy boli súčasťou Zelenského predvolebných sľubov. Zatiaľ ukrajinský prezident neurobil zásadnú chybu. Určite nejaké prídu a bude čeliť kritike. Vývoj však nikdy nepostupuje priamočiaro.

Parlamentné voľby budú 21. júla a Zelenského strana bude mať s veľkou pravdepodobnosťou veľmi dobrý výsledok. Potom bude môcť prezident riešiť aj ďalšie veci. Skončil šéf tajnej služby a Zelenskyj za úradujúceho riaditeľa vymenoval svojho blízkeho spolupracovníka Ivana Bakanova. Poradcom pre zahraničné veci sa stal ukrajinský veľvyslanec pri NATO Vadym Pristajko, ktorý je uznávaným diplomatom.

Podobne má veľkú dôveru Ruslan Rjabošapka, ktorý sa zaoberá vecami súvisiacimi s korupciou. Reformátor Oleksandr Danyljuk sa stal šéfom bezpečnostnej rady. Áno, kontroverznou osobou je šéf administratívy Andrij Bohdan, právnik predtým spolupracujúci s Kolomojským. Ale uvidíme.

Aké by teda mali byť kroky EÚ aj Slovenska smerom k Ukrajine?

Udržiavanie kontaktov a podpora. O Ukrajine na Slovensku panuje toľko mýtov a dezinformácií, že by bolo pokrokom už to, keby sme ich stále nespomínali. Nemajme príliš veľké očakávania. Slovensko by však mohlo byť aktívnejšie vo veciach týkajúcich sa podpory Ukrajiny. Zo stabilného a prosperujúceho suseda by určite získala najmä východná časť našej krajiny.

Začiatkom júla bude v kanadskom Toronte konferencia o reformách. Vítam, že na rozdiel od minulosti by sa na nej mal zúčastniť slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Potom 8. júla sa koná summit EÚ-Ukrajina, kde sa bude hovoriť o veciach, ktoré som už spomenula v súvislosti so Zelenského návštevou v Bruseli.

Kyjev má záujem o prehĺbenie sektorálnej spolupráce, čomu je únia otvorená. Podpíše dodatok k asociačnej dohode, v ktorom sa hovorí o hlbšej kooperácii v oblasti energetiky. Hovoríme aj viac o digitalizácii. Okrem toho, a za to som zodpovedná ja, zmenili sme prístup, čo sa týka pomoci Ukrajine.

Čo to znamená?

Nedávame peniaze len na individuálne projekty, ale sústredíme sa na systémové, veľké balíčky reforiem, ktoré sa týkajú napríklad budovania inštitúcií, boja s korupciou, súdnictva, verejných financií, energetickej efektivity a podobne. Pripravili sme aj špeciálny balík pre oblasť Azovského mora. Otvorili sme úrad v Mariupole, je dôležité, aby sme boli v tomto regióne prítomní.

Ako čítate ruskú reakciu na Zelenského?

Myslím si, že Moskva si nie je istá, čo od neho môže očakávať. Porošenko bol pre Rusko čitateľný. Zelenskyj nie je. Bola som s ním na obede so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogheriniovou. Najväčší rozdiel medzi Zelenským a Porošenkom je v prístupe k ľuďom na východe a na okupovaných územiach.

Súčasný prezident únii hovorí, že chce pre nich robiť dobré veci a žiada o pomoc. Mali sme napríklad spor s predchádzajúcim lídrom o tom, že penzisti museli každých 60 dní prechádzať z okupovaných území pre potvrdenie dôchodkov. Stále to platí, ale Zelenskyj to chce zmeniť.

Teraz by to malo byť raz za rok. Bude to veľká pomoc pre ľudí. Prezident chce tiež hovoriť s veľkými podnikateľmi o investíciách na východe Ukrajiny. Verím, že sa dostaneme do situácie, v ktorej bude možné vyrokovať mier. Bude to však veľmi zložité. Všetci sú zakopaní vo svojich pozíciách.

Ale napríklad to, ako Zelenskyj reagoval na ponúkanie ruských pasov Ukrajincom, bolo šarmantné a vtipné (prezident by udeľoval ukrajinské pasy ľuďom, ktoré trpia pod autoritatívnymi režimami, pozn. red.). Obávala som sa, že záujem o Ukrajinu môže upadnúť preto, že ako hlava štátu nastúpil niekto neznámy. Sú ľudia, ktorí vnímajú Ukrajinu tak, že blokuje snahu o zlepšovanie vzťahov s Ruskom. Mohli nástup Zelenského využiť. Ale nestalo sa to.