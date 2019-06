Zníženie veku odchodu do dôchodku poľských sudcov porušuje zákony EÚ

Nové zákonné opatrenia prijaté poľskou vládou, ktoré znižujú vek odchodu do dôchodku pre sudcov zavedené v roku 2017, porušujú legislatívu Európskej únie. Uviedol to vo štvrtok generálny advokát Súdneho dvora EÚ vo svojom stanovisku pre sudcov tejto inštitúcie so sídlom v Luxemburgu.