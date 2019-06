Študenti protestovali v Nemecku proti nečinnosti v boji proti klimatickej zmene

Tisíce študentov z celej Európy protestovali v piatok pri uhoľnej bani v západnom Nemecku a vyzvali vlády prijať odvážnejšie opatrenia v boji proti klimatickej zmene. Podľa organizátorov sa na proteste v Aachene neďaleko nemeckých hraníc s Belgickom a Holandskom zúčastnilo až 20-tisíc ľudí zo 16 krajín. Demonštranti niesli transparenty so sloganmi ako "vaša chamtivosť nás stojí našu budúcnosť," "klimatická spravodlivosť: to je to, čo chceme," a "zastaviť uhlie".