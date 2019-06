Aktivisti z organizácie Extinction Rebellion si ľahli na cestu a blokovali dopravu na manhattanskej Ôsmej avenue. New York, 22. jún 2019.

Aktivisti z organizácie Extinction Rebellion si ľahli na cestu a blokovali dopravu na manhattanskej Ôsmej avenue. New York, 22. jún 2019. Autor: Reuters , Jefferson Siegel

Polícia v meste New York zatkla 70 aktivistov za boj proti klimatickým zmenám, ktorí protestovali pred sídlom denníka The New York Times. Demonštranti z mimovládnej organizácie Extinction Rebellion (Protest proti vyhynutiu) v sobotu na mrakodrap na Manhattane aj pred autobusovú stanicu oproti povešali transparenty.