Babiš by mal prerušiť výkon všetkých politických funkcií, píše Frankfurter Allgemeine Zeitung

Podozrenia voči premiérovi Andrejovi Babišovi sú tak závažné, že by do ich vyšetrenia mal prerušiť výkon všetkých politických funkcií. Je o tom presvedčený nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Masové demonštrácie v Prahe podľa neho dokazujú, že mnoho Čechov demokracii rozumie lepšie ako muž na čele ich vlády. Protestom proti Babišovi sa na svoje pomery veľmi obsiahlo venujú aj ďalšie nemecké médiá.

Jeden z najznámejších nemeckých denníkov v komentári pripomína, že obvineniami, ktoré sa týkajú Babiša, sa ešte nezaoberali súdy. „Ale už len dôvodné podozrenie, že sa mohol dopustiť podvodu v miliónovej výške, je tak závažné, že by do vyjasnenia celej záležitosti mal prerušiť výkon všetkých verejných úradov a politických funkcií,“ myslí si denník, podľa ktorého k tomu velí slušnosť, úcta k justícii aj rešpekt k občanom. Ak sa ukáže, že je skutočne nevinný, môže sa vrátiť – prostriedky na to má.

Frankfurter Allgemeine Zeitung podotýka, že Babiša silné pochybnosti o osobnej integrite sprevádzajú od začiatku jeho politickej dráhy. „Napriek tomu bol volený. To, že je veľa ľudí nielen v Českej republike pripravených mužom jeho rázu odpustiť každú špinu na štíte, je záhada,“ konštatuje denník, ktorý o nedeľňajšom proteste informuje už na titulnej strane. Vyriešenie tejto záhady by podľa neho mohlo pomôcť zastaviť populistickú vlnu v západnom svete.

Jeden zo svojich komentárov nedeľňajšiemu protestu, na ktorom sa zúčastnilo okolo 250 000 ľudí, venuje aj nemecký najčítanejší seriózny denník Süddeutsche Zeitung. Zrejme najväčšie protestné hnutie od roku 1989, za ktorým stojí trojica mladých mužov, podľa neho požaduje okrem iného úprimnosť a slušnosť v politike. Teda nielen demokraciu, ako pred 30 rokmi predstavovala generácia ich rodičov.

„Deti revolúcie dospeli. Pochopili, čo im demokracia ponúka, ale tiež, čo požaduje. České hnutie je tak vzorom – nielen v strednej a východnej Európe,“ mieni Süddeutsche Zeitung, podľa ktorého spôsob, akým o organizátoroch a protestujúcich hovorí premiér a prezident, dáva ľuďom na ulici ešte väčšie právo demonštrovať.

Protestom sa venujú aj ďalšie nemecké médiá, vrátane najčítanejšieho bulvárneho denníka Bild, ktorý o nich krátko informuje na titulnej strane. Protesty sa dostali aj do najsledovanejšej spravodajskej relácie Tagesschau, ktorá hovorila okrem iného o „novej dimenzii“ demonštrácií.

Rossijskaja gazeta o rekordnom proteste

Za rekordný označuje protest proti Babišovi ruský vládny denník Rossijskaja gazeta. „Od čias nežnej revolúcie Česi tak masové protesty nemali,“ poznamenal denník. „Teraz je možné s istotou tvrdiť, že 64-ročný Andrej Babiš vstúpil do českých dejín ako jeden z najviac kritizovaných šéfov vlády,“ dodáva.

Denník pripomína, že Babiš čelil kritike už ako minister financií a podpredseda vlády pre podozrenia z nezákonného získania dotácií Európskej únie, konfliktu záujmov a daňových únikov. Medzitým sa obvinenia nabaľovali „ako snežná guľa pustená z hôr“: nátlak na médiá, spolupráca v mladosti so štátnou bezpečnosťou, zneužívanie právomocí, temná manipulácia so synom z prvého manželstva. Vtedy bol Babiš pod tlakom ulice aj politikov nútený opustiť ministerskú funkciu a súhlasiť s tým, že odpovie na všetky otázky justície. Bol zbavený poslaneckej imunity a vyšetrovatelia sľubovali, že prípad rýchlo predložia súdu.

VIDEO: Pozrite si priebeh protestu na Letnej proti premiérovi Andrejovi Babišovi.

„Ale ďalšie udalosti ukázali, že Babiš vôbec nezaliezol do nory, aby si tam lízal rany. Naopak prešiel do útoku,“ napísal denník. Na jeseň 2017 hnutie ANO, ktoré Babiš vedie, presvedčivo vyhralo parlamentné voľby, prezident Miloš Zeman menoval Babiša za premiéra a zveril mu vytvorenie vlády. „Od tej doby oligarcha neopúšťa stránky novín a televízne obrazovky a demonštrácie za jeho odstúpenie sa stali súčasťou koloritu Prahy rovnako, ako davy turistov na Staromestskom námestí,“ dodal.

„Pre človeka vzdialeného českej mentalite nebýva ľahké to pochopiť. Andrej Babiš nie je podozrivý zo sympatií k Moskve či Pekingu,“ píše denník a dodáva, že za dobu, čo Babiš vedie vládu, vykazuje česká ekonomika stabilný rast. „Dosiahol zvýšenie výberu daní, vyhlásil nemilosrdnú vojnu ‚čiernym fondom‘, zvýšil mzdy lekárom a učiteľom aj dôchodky. Celkovo priemerná mzda v krajine vzrástla skoro o 10 000 korún, a to je dôležitý ukazovateľ,“ vypočítala Rossijskaja gazeta. „Navyše sa predviedol ako predstaviteľ, ktorý sa dôsledne drží všeobecného kurzu Európskej únie a NATO. Jednu z prvých návštev uskutočnil vo Washingtone, kde ho prijal prezident (Donald) Trump. Česká tlač o tom žartovala, že ‚sa stretli dvaja miliardári, ale ten náš je hustejší‘, pretože Babišove aktíva skutočne prevyšujú Trumpov kapitál,“ dodáva ruský denník.

Rossijskaja gazeta pripomenula, že český premiér je odporcom zavedenia eura, rovnako ako drvivá väčšina českého obyvateľstva, a pevne obhajuje pozície odmietajúce akúkoľvek zhovievavosť voči nežiadúcim migrantom.

„Pôsobí teda ako ‚náš človek‘, bez ohľadu na to, z akej strany sa na neho hľadí. Čo teda od neho chcú státisíce nespokojných občanov?“ pýta sa ruský vládny denník. Pripomenul, že nedeľňajšiemu protestu predchádzali masové demonštrácie nielen v Prahe, ale aj v desiatkach ďalších miest a obcí. A súdiac podľa transparentov sa na rekordnej demonštrácii zúčastnili zástupcovia doslova všetkých regiónov. Podstatu hesiel možno vyjadriť slovami: „Sme proti korupcii v politike, sme za nezávislú justíciu a slobodné médiá.“ Hlavná požiadavka k premiérovi je stále rovnaká: odstup, neovplyvňuj vyšetrovanie.

Denník tiež napísal, že demonštrácie organizujú mladí politici z nedávno vzniknutého hnutia Milion chvilek pro demokracii, ktorí zrejme majú dobré vyhliadky na to, aby v blízkej budúcnosti v Českej republike ovplyvňovali domácu politiku.

Sám premiér si však podľa komentátora do poslednej chvíľky zachovával závideniahodný pokoj a dával najavo svoje presvedčenie, že je v práve. Obvinenia odmietal. Na jeho podporu sa neraz vyslovil aj prezident Zeman.

Záverom denník dodal, že zbaviť šéfa vlády funkcie môže len parlament, v ktorom má hnutie ANO v koalícii so sociálnymi demokratmi a komunistami väčšinu hlasov. V stredu má snemovňa opäť posudzovať otázku vyslovenia nedôvery vláde, opozícia však s takmer stopercentnou istotou potrebných 101 hlasov nezíska.

„Skrátka leto, ktoré sa v českej politike tradične považuje za obdobie úplného bezvetria, sa zrazu vyznačuje búrlivým výbuchom emócií. K 30-stupňovému teplu sa pridáva vážne vrenie politických vášní,“ uzatvára Rossijskaja gazeta.

Ostatné ruské médiá sa uspokojujú s agentúrnymi správami, respektíve pražskú demonštráciu úplne opomenuli; protesty v Prahe zostávajú v ruskej tlači v tieni demonštrácií v Tbilisi.