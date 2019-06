Cyperského sériového vraha odsúdili na doživotie

Trojčlenný senát trestného súdu v Nikózii v rozsudku uviedol, že 35-ročný Nikos Metaxas „zavraždil bezbranné ženy“.

Metaxas, ktorého označili za „prvého sériového vraha“ v dejinách Cypru, krátko pred vynesením rozsudku senátu povedal, že nemá „nijaké jasné odpovede“ na to, prečo zmienené vraždy spáchal, pričom podľa vlastných slov ani on sám nedokázal prísť na to, „prečo a ako“.

So slzami v očiach sa zároveň ospravedlnil rodinám siedmich zavraždených cudziniek za „nespravodlivú bolesť“, ktorú im spôsobil, napísala agentúra AP. Dodal, že spolupracovať s políciou bolo to „najmenej“, čo mohol spraviť, aby zmiernil bolesť, ktorú spôsobil rodinám svojich obetí.

Metaxas zavraždil tri Filipínky a dcéru jednej z nich, ako aj jednu Rumunku s dcérou a jednu Nepálku. Podľa štátneho prokurátora šesť z Metaxasových obetí zomrelo v dôsledku zaškrtenia a siedma pre masívne zranenie hlavy.

„Nemôžem sa vrátiť v čase a odčiniť, čo som spravil,“ prečítal 35-ročný muž oblečený v nepriestrelnej veste z pripraveného prejavu pred preplnenou súdnou sieňou.

Metaxas tiež požiadal úrady, aby ho vypočul vedecký výbor a zistil dôvody jeho konania. Spomenul bližšie nešpecifikované udalosti spred desaťročí, na ktoré sa pokúša zabudnúť.

Cyperská polícia čelí kritike za to, že sa náležite nezaoberala zmiznutiami žien a dievčat už v čase, keď jej boli nahlásené. Vraždy ostali nevyšetrené niekoľko rokov, pričom prvé z tiel náhodne našli 14. apríla turisti v banskej šachte zatopenej po výdatných dažďoch.

Proces so sériovým vrahom, ktorého zadržali o štyri dni neskôr, nasledoval po zhruba dvojmesačnom hľadaní tiel jeho obetí. Celá kauza tiež vyústila do demisie cyperského ministra spravodlivosti Jonasa Nikolaua i prepustenia šéfa polície Zachariasa Chrysostoma.