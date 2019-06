Dostal Erdogan súpera? Turecká demokracia sa nadýchla

Imamoglu zvíťazil už vo voľbách koncom marca. AKP však namietala proti tesnému výsledku. Imamoglu vtedy nad Yildirimom vyhral približne o 13-tisíc hlasov. Voľby nakoniec nariadil súd opakovať. Ak však Erdogan veril, že tentoraz sa karta otočí v prospech jeho kandidáta, absolútne sa prerátal. Imamoglu, ktorého podporila koalícia opozičných strán, na druhý pokus vyhral takmer o desať percent, v pomere 54,21 ku 45.

Kto získa Istanbul…

"Ktokoľvek vyhrá v Istanbule, získa Turecko,“ povedal raz podľa televízie BBC Erdogan. A asi vedel, o čom hovorí. Veď pred postom premiéra a prezidenta bol v rokoch 1994 až 1998 práve starostom mesta, ktoré sa na tureckom HDP podieľa takmer jednou tretinou.

"Pre prezidenta a jeho stranu je výsledok volieb v Istanbule ťažkou ranou. Nový starosta Imamoglu je teraz na národnej politickej scéne Erdoganovým oponentom, ktorého je potrebné rešpektovať. Mohol by ho aj poraziť prezidentských voľbách,“ reagoval pre Pravdu politológ Umut Parmaksiz z TED University v Ankare.

"Šestnásť miliónov obyvateľov Istanbulu obnovilo našu vieru v demokraciu a našu dôveru v spravodlivosť,“ citovala agentúra Reuters z prejavu Imamogla oslavujúcim stúpencom.

Expert na tureckú politiku Christopher Houston z Macquarieskej univerzity v Sydney tvrdí, že je ešte priskoro hodnotiť, ako voľby v Istanbule ovplyvnia vládu Erdogana a politické, sociálne a ekonomické procesy v krajine. Ale víťazstvo Imamogla je symbolicky dôležité.

"Ústavné referendum v roku 2017 v podstate dalo prezidentovi možnosť kontrolovať parlament, takže sa dá povedať, že voľby v Istanbule na národnej úrovni nič nemenia. Ale AKP a Erdogan sú priam intímne spojení s Istanbulom a tým, ako sa za posledných 25 rokov mesto rozvíjalo. Preto je výsledok hlasovania podstatný a zasiahol Erdoganovu prestíž,“ uviedol pre Pravdu Houston, ktorý práve pracuje na knihe s názvom Istanbul, mesto nebojácnych.

Podľa odborníka voľby vdýchli nový život do tureckej demokracie. "Prehra je pre prezidenta skutočnou politickou stratou a symbolickým znakom, že autoritatívny spôsob vládnutia hlavy štátu veľká časť občanov žijúcich v tureckých mestách neakceptuje. Istanbul odmietol aj vlani podporiť rozšírenie právomoci pre prezidenta, aj keď rozdiel bol malý, 50,5 ku 49,5 percenta. Odráža to však dezilúziu obyvateľov mesta z AKP a Erdogana,“ povedal Houston.

Imamoglu po výhre vyhlásil, že Istanbul sa zmení. "Je to nová stránka v histórii, odteraz na nej budú spravodlivosť, rovnosť, láska, tolerancia. Skončia nesprávne využívanie verejných financií, pompéznosť, arogancia a vytváranie nepriateľov,“ povedal Imamoglu.

Hoci 49-ročný líder opozičnej Republikánskej ľudovej strany kritizoval predchodcov z AKP na poste starostu Istanbulu, nestavil na konfrontačnú kampaň. "Pán prezident, som pripravený s vami harmonicky spolupracovať,“ odkázal Imamoglu Erdoganovi. Hlava štátu zase gratulovala novozvolenému starostovi.

Budú predčasné voľby?

Je to však len ticho pred búrkou? Najbližšie parlamentné a prezidentské voľby sú v krajine naplánované až na rok 2023. Erdogan dlhodobo robí všetko pre posilňovanie moci. V roku 2016 využil neúspešný puč proti nemu, aby sa zbavil väčšiny skutočných aj domnelých kritikov.

"Výsledok volieb v Istanbule je však vzpruhou pre bývalých členov AKP, o ktorých sa špekuluje, že by mohli založiť novú stranu. Keby sa im podarilo získať niekoľkých súčasných vládnych poslancov, koalícia by mohla stratiť väčšinu. Určite by to znamenalo predčasné voľby,“ tvrdí Parmaksiz. "Erdogan je veľmi zaneprázdnený. Má problém s ekonomikou, rieši krízu okolo S-400 (ruský protiraketový systém, ktorý si Turecko objednalo, ale USA s tým nie sú spokojné, pozn. red.) a ďalších vecí týkajúcich sa Spojených štátov a Sýrie. Prezident sa bude snažiť za každú cenu odvrátiť predčasné voľby. Minimálne, kým sa nezlepší hospodárska situácia,“ predpovedal turecký politológ.