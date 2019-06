Vo Venezuele pristálo ruské armádne lietadlo, vraj len pre údržbu

Do venezuelskej metropoly Caracasu v pondelok priletelo ďalšie ruské vojenské lietadlo. Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov agentúre Interfax povedal, že to je pre údržbu ruského vojenského vybavenia, ktoré sa v krajine nachádza. Podobný prílet dvoch ruských armádnych strojov do Venezuely pred tromi mesiacmi spôsobil diplomatickú roztržku medzi Moskvou a Washingtonom. USA zatiaľ pondelkový prílet ruského lietadla nekomentovali.