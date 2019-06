Borisa môže zastaviť len Boris

Stane sa britským premiérom muž, ktorému na ničom nezáleží, lebo je rozmaznaný? Tak totiž charakterizovala Borisa Johnsona v hádke jeho partnerka. Johnson hrá v týchto dňoch o to, aby nepremárnil šancu vyhrať voľby na šéfa vládnych konzervatícov. Televíznemu duelu so súperom Jeremym Huntom sa vyhol, napriek tomu je od víkendu stále na titulných stránkach britských novín. Hádku s partnerkou, pre ktorú susedia privolali políciu, Johnson odmieta komentovať.

Snaha Johnsonových stúpencov zamiesť spor pod koberec ako bežnú partnerskú hádku nevychádza. Susedia, ktorí privolali políciu, lebo pre krik a búchanie v byte Johnsonovej partnerky sa obávali, že ide o domáce násilie, totiž hádku nahrali. Nahrávku poskytli denníku Guardian. Rozruch vyvolali výroky Johnsonovej partnerky Carrie Symondsovej na jeho adresu. „Ak naňho kričala, že zničil jej pohovku červeným vínom s výčitkou – Tebe na ničom nezáleží, pretože si rozmaznaný. Peniaze a čokoľvek iné sú ti úplne jedno! – zasadila priamu ranu, ktorá by mala členov jeho strany a nás všetkých viesť k zamysleniu,“ napísala v denníku Guardian Polly Toynbeeová.

Podobne – ako otáznik nad charakterom favorita na premiéra – to vnímajú aj iné médiá a mnohí členovia Konzervatívnej strany. Práve konzervatívci korešpondenčným hlasovaním v najbližších týždňoch rozhodnú, či sa novým premiérom stane známa tvár kampane za brexit Johnson alebo umiernenejší šéf diplomacie Hunt. Výsledok oznámia 23. júla.

Jasným favoritom zatiaľ zostáva Johnson. „Nateraz jediná vec, ktorá môže zastaviť Borisa, je Boris. Ak urobí veľký prešľap, a táto možnosť tu je, jeho kampaň môže naraziť. Aj preto ho jeho tím držal mimo reflektorov a vyhýbal sa rozhovorom. Je veľmi populárny, pretože je dobre známy a strana nemá veľmi na výber,“ uviedla pre Pravdu Victoria Honeymanová, politologička z Univerzity v Leeds.

Novinár Peter Snowdon, spoluautor knihy o bývalom britskom premiérovi Davidovi Cameronovi, tiež považuje Johnsona za jasného favorita na víťazstvo o vedenie strany. „Konzervatívni poslanci a členovia strany z veľkej časti veria, že má charizmu a komunikačné zručnosti na to, aby pretlačil brexit a vyhral parlamentné voľby. Napriek tomu polemika o jeho domácich záležitostiach mu nepomôže – slúži ako ukážka jeho nevyspytateľnosti. Jediná vec, ktorú vieme o výberoch vedenia toryovcov, je to, že sú notoricky nepredvídateľné,“ uviedol Snowdon pre Pravdu.

Johnson a jeho tím už vytiahli opäť do boja. V novinách sa včera objavila jeho fotografia so Symondsovou, ktorá mala údajne dokazovať, že sa udobrili. Otázky novinárov typu, kedy fotografia vznikla, však zostali nezodpovedané. Johnson pritom rozbehol sériu vystúpení pre médiá v snahe vyvrátiť výroky, že sa zo zbabelosti vyhýba médiám, prípadne, že nedokáže vysvetliť, ako chce realizovať to, čo sľubuje.

Vo svojich vyhláseniach Johnson stále zdôrazňuje, že chce dosiahnuť brexit k 31. októbru, rozhodne nie však s dohodou v takej podobe, ako bola vyrokovaná. V pondelok pre BBC vyhlásil, že túto dohodu považuje za mŕtvu, aj keď uznal, že bez dohody nebude ani prechodné obdobie. „Nejakú dohodu bude treba, aby sme dosiahli prechodné obdobie, a to je rozhodne mojím cieľom,“ povedal na otázku reportérky, ktorá ho upozornila, že sa nedá odmietať dohodu a zároveň hovoriť o prechodnom období.

V dohode sa mu nepáči tzv. írska poistka, ktorá ma pre každý prípad zabrániť po brexite vzniku viditeľnej hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Spochybnil aj dohodnutú sumu vyrovnania finančných záväzkov Británie voči EÚ po brexite na úrovni 39 miliárd libier. Zmeny v právnej časti dohody o brexite však EÚ odmieta, o dohode, ktorá sa pripravovala dva roky, už nechce rokovať.