Americké úrady našli nové problémy s lietadlami typu Boeing 737 MAX

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) našiel nové, potenciálne rizikové problémy lietadiel Boeing 737 MAX, ktoré musí výrobca napraviť, než sa stroje budú môcť vrátiť do letovej prevádzky. Vedenie FAA to oznámilo v stredu agentúre Reuters. Spoločnosť United Airlines oznámila, že lietadlá vyraďuje do septembra z prevádzky.