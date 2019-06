Hrozba pravicového terorizmu v Európe rastie

Vyzeralo to ako poprava. Politika nemeckej CDU Waltera Lübckeho zavraždili začiatkom júna strelou do hlavy. Bol to šéf verejnej správy v meste Kassel, ktorý v minulosti verejne podporil kancelárku Angelu Merkelovú pri otvorení hraníc utečencom. Je možné, že práve tento politický postoj sa mu stal osudným. Hlavným podozrivým zo spáchania vraždy je muž, ktorý má podľa polície väzby na nemeckú krajne pravicovú scénu.

Ak sa motív skutočne potvrdí, pôjde o zriedkavý prípad teroristického útoku a zabitia činného politika v Európe. Okrem vraždy Lübckeho však úrady riešia aj sériu emailov, ktoré dostali viaceré verejne činné osoby v Nemecku. Ide o politikov s liberálnymi názormi na utečencov. V liste sa im vyhrážajú čistkami.

Podceňované nebezpečenstvo

Podľa denníka Guardian polícia odmietla komentovať, či si myslí, že tieto hrozby nejako súvisia s Lübckeho vraždou. Podobné emaily však už niekto posielal aj vlani v decembri.

"Beriem tieto hrozby veľmi vážne. Nebezpečenstvo, ktoré predstavuje problém krajne pravicového násilia aj priamych teroristických činov, sa v Nemecku minimálne od 70. rokov podceňuje a dostatočne sa o ňom nehovorí,“ reagoval pre Pravdu nemecký politológ a expert na extrémizmus Kai Arzheimer.

Odborník pripomenul prípad Národno-socialistického podzemia (NSU). Túto skupinu sa podarilo odhaliť len náhodou v roku 2011. Z vyšetro­vania potom vyplynulo, že jej členovia zavraždili deväť migrantov a jednu policajtku, pripravili viacero bombových útokov a podieľali sa na 14 bankových prepadnutiach.

"Roky zostalo vyčíňanie NSU nepovšimnuté. Štátne orgány musia byť obozretnejšie, musia prísnejšie aplikovať existujúce zákony, ktoré sú samy osebe pomerne striktné, a viac konfrontovať existujúce skupiny extrémistov,“ myslí si Arzheimer.

Nemecké úrady tvrdia, že v krajine v tejto chvíli pôsobí až 13-tisíc krajne pravicových radikálov, ktorí by mohli spáchať násilné činy.

"Terorizmus má mnohé tváre. Moja organizácia sa zaoberá aj skupinami ako Kukluxklan, Britain First (Británia na prvom mieste), NSU či hnutie identitariánov. Ale aj pri krajnej pravici existuje globálna sieť. Máte ľudí z tejto skupiny, ktorí napríklad bojujú vo vojne na Ukrajine a sú na oboch stranách. Získavajú bojové skúsenosti a potom sa vracajú domov. Útočník z novozélandského Christchurchu (krajne pravicový terorista tam v marci zabil v mešitách 51 ľudí, pozn. red.) navštívil Ukrajinu,“ povedal pre Pravdu na nedávnej konferencii GLOBSEC Hans-Jakob Schindler, nemecký expert na terorizmus z organizácie Projekt proti extrémizmu, ktorý pôsobil aj v OSN.

Odborník tvrdí, že Európa má problém. "Práve tu rastie hrozba krajne pravicového terorizmu. Pred niekoľkými mesiacmi sa konala obrovská konferencia extrémistov vo Fínsku. Boli tam Nemci, Rakúšania, Švajčiari, Američania či Rusi a všetci si tam s radosťou odovzdávali skúsenosti. Mnohí títo ľudia dnes nosia obleky, ale boli to neonacisti s vyholenou hlavou a bejzbalovými palicami, ktorí sa bili na uliciach. Pochopili však, že to nie je cesta, ako by sa stali politicky akceptovateľnými,“ uviedol Schindler.

Dva smery

Verejná diskusia o krajne pravicovom extrémizme sa týka aj toho, ako vyjadrenia politikov prispievajú k podpore radikálov. Po Lübckeho vražde niektorí predstavitelia CDU obvinili krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD), že jej protimigračná rétorika podnecuje podobné násilné činy. Populistickí nacionalisti však tvrdia, že to nie je pravda. A v samotnej CDU beží debata, či sa AfD v budúcnosti pre kresťanských demokratov môže stať koaličným partnerom.

Pravicový extrémizmus akoby sa uberal dvoma smermi. Na jednej strane sú skupiny a politické strany, ktoré už verejnosť čiastočne alebo aj úplne akceptovala, a aj sa o to tieto organizácie snažia. A potom je tu krajne pravicová teroristická scéna, ktorej radikalizácia je podobná džihádistickej.

"Spájala ich rétorika. Keď neofašisti hovoria, že všetci moslimovia sú zlí, a islamisti tvrdia, že každý neveriaci musí zomrieť, tak sa vlastne extrémisti navzájom dopĺňajú. Ale teraz dokonca od seba preberajú postupy práce. Ľudia z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) sledujú, aké šifrovacie techniky používa krajná pravica, prečo nejakého jej člena zatkli, aké chyby urobil. Pravicoví extrémisti sa zase pozerajú na to, ako propagandu využívajú islamisti, ako pracujú so sociálnymi médiami, ako presúvajú peniaze,“ vysvetlil Schindler.