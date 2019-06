Diplomacia? Trump si svet rozdelil

Európa je pre USA horšia ako Čína. O čom sa budem rozprávať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, do toho vás nič. Americký prezident Donald Trump takto cez médiá odkazoval svetu, že na stretnutí štátov G20 v japonskej Osake od neho partneri môžu očakávať to, čo obyčajne. Neistotu a vyjadrenia, ktoré majú veľmi málo spoločné s diplomaciou.

Skupinu G20 tvorí 19 krajín, ktoré patria k najväčším ekonomikám sveta, a Európska únia. Summit štátov sa koná v piatok a v sobotu, Trump pricestoval do Japonska už vo štvrtok. Ešte predtým sa však stihol posťažovať na svojho hostiteľa.

Dve skupiny krajín

"Keby Japonsko napadli, bojovali by sme v tretej svetovej vojne. Ak by zaútočili na nás, Japonsko nám vôbec nemusí pomôcť. Môže to sledovať na televízoroch Sony a povedať si: OK, útok,“ vyhlásil Trump v rozhovore pre TV stanicu Fox Business Network.

"Je už jasné, že americký prezident si rozdelil svet do dvoch skupín. V jednej sú krajiny, ktoré vraj USA využívajú. Sú to veľkí obchodní partneri ako Británia, Nemecko, Japonsko, Mexiko, Kanada, Čína. V druhej skupine sú štáty ako Rusko, Saudská Arábia, Izrael alebo Severná Kórea, pri ktorých Trump očakáva, že z nich môže finančne alebo politicky profitovať, a preto im všetko prepáči,“ reagoval pre Pravdu Jack Goldstone, profesor verejnej politiky na Univerzite Georgea Masona vo Virgínii.

Summit v Osake sľubuje pomerne napínavé zápletky. Trump má v pláne niekoľko bilaterálnych stretnutí. Absolvuje schôdzku s Putinom. Lídri by mali mať na programe rokovanie o Sýrii, Venezuele či o jadrových zbraniach. Šéf Bieleho domu však pred odletom do Japonska odmietol povedať, o čom presne bude hovoriť s vládcom Kremľa. "Do toho vás nič,“ odpovedal Trump na otázku novinárov, ktorá sa toho týkala. Vyhlásil však, že očakáva dobrý rozhovor.

Ďalším bodom programu vládcu Oválnej pracovne, na ktorý sa v Osake netrpezlivo čaká, je jeho stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Na stole bude najmä obchodná agenda a hrozba pokračovania colnej vojny medzi Washingtonom a Pekingom. Niektorí americkí predstavitelia naznačovali, že by mohlo v ekonomických vzťahoch USA a Číny zavládnuť aspoň čiastočné prímerie.

Trump však nič nesľúbil. A stihol sa vyzúriť na ďalších štátoch. Kritizoval Indiu, že zaviedla clá na niektoré americké tovary ako oriešky a jablká. Je to odpoveď ázijskej krajiny na opatrenia USA. Spojené štáty totiž zrušili výnimku pre Indiu na zvýšené clá na hliník a oceľ. Už tradičným terčom Trumpa bola Európska únia. Americký prezident sa na ňu sťažuje pravidelne. "Európske krajiny využívajú Spojené štáty. Majú horšie obchodné bariéry ako Čína,“ uviedol Trump v interview pre Fox Business Network bez ohľadu na to, že to nie je pravda.

Vládcovi Oválnej pracovne sa nepáčia ani protimonopolné rozhodnutia týkajúce sa veľkých amerických spoločnosti Google či Facebook, ktoré má na starosti Európska komisia. A Trump pridal aj svoj evergreen o nízkych výdavkoch Európy na obranu v rámci NATO. "Nemecko neplatí toľko, koľko by malo,“ pripomenul šéf Bieleho domu.

Jednotný front?

Búrlivá debata USA s partnermi sa dá očakávať v otázke klimatických zmien. Pre EÚ je boj s nimi prioritou, ale Trump stále spochybňuje, že sa na nich podieľajú ľudia. V minulosti dokonca tvrdil, že je to čínsky výmysel, ktorý má zničiť americkú priemyselnú konkurenciu.

Podľa odborníka na medzinárodné vzťahy Martina Edwardsa sa dá v prípade Trumpa a jeho zahraničnopoli­tických vyjadrení hovoriť len o jednej dobrej správe. "Tá je, že prezident sa aj tak takmer vôbec nedrží vlastných vyjadrení. Uznávam však, že toto na upokojenie príliš nestačí. Okrem toho Európania sú už unavení z toho, že ich Trump stále kritizuje v súvislosti s NATO. Tento Biely dom nerozumie, o čom je multilaterálna diplomacia,“ reagoval pre Pravdu Edwards, ktorý vyučuje na Seton Hall University v New Jersey.

Expert si však myslí, že v Osake je pre Trumpa najdôležitejšie, aby vyzeral úspešne pri rokovaniach s Čínou. "Pre zvyšok sveta je to šanca na vytvorenia jednotnejšieho frontu pri diskusii o viacerých otázkach, ako sú klimatické zmeny, jadrová dohoda s Iránom či reforma Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V týchto veciach Trump zdržiava pokrok,“ vyhlásil Edwards.