Salvini zvažuje na hranici so Slovinskom postaviť múr kvôli migrácii

Taliansky minister vnútra a šéf protiimigračnej strany Liga Matteo Salvini zvažuje postaviť na hranici so Slovinskom múr kvôli migrácii. Predchádzajúce opatrenia talianskej vlády, teda zatvorenie prístavov a zneprístupnenie teritoriálnych vôd humanitárnym lodiam s migrantmi na palube, podľa neho oživili balkánsku migračnú trasu.

Balkánska migračná trasa, ktorá vedie z Pakistanu a Afganistanu až do Rakúska a Nemecka, podľa údajov talianskeho ministerstva vnútra znova ožíva. V roku 2018 bolo na hranici Talianska a Slovinska zaznamenaných 446 migrantov bez patričných dokumentov, zatiaľ čo tento rok to bolo doteraz 782 ľudí, uvádza talianske ministerstvo vnútra.

Hoci to v porovnaní s celkovým tokom utečencov nie sú vysoké čísla, Salvini bezmála zdvojnásobenie počtu migrantov na hranici so Slovinskom interpretuje ako oživenie tejto pevninskej migračnej cesty po tom, ako opatrenia talianskej populistickej vlády razantne znížili počet tých, ktorí do Talianska priplávajú zo severnej Afriky.

„Balkánska cesta sa znovu otvorila,“ povedal Salvini v stredu na tlačovej konferencii. „Od júla spustíme so Slovincami spoločné pohraničné hliadky. Ak sa migračný tok nezastaví, nevylučujeme vztýčenie fyzickej zábrany na hranici, ako to už urobili iné európske krajiny. Extrémne zlo si žiada extrémne opatrenia,“ dodal.

Podľa posledných údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežná stráž (Frontex) bolo v prvých štyroch mesiacoch tohto roka na jednotlivých hraniciach balkánskej cesty zaznamenaných 4 263 migrantov, hlavne Afgáncov, Iráncov, Iračanov a Sýrčanov. Do Talianska z nich mieri len menšina, väčšinou sa chcú dostať do Rakúska alebo do Nemecka.

Salvini tiež varoval, že ak únia rázne nezasiahne, Taliansko by mohlo odísť zo schengenského priestoru.