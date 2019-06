Páľava? Peklo. Európanov trápi Sahara

Padajú teplotné rekordy, odpadávajú ľudia. Veľkú časť Európy zasahuje v júni nevídaná páľava. O niektorých miestach meteorológovia doslova hovoria, že to nie sú horúčavy, ale už dokonca peklo.

Európa sa v týchto dňoch teplotne podobá na dva svety. Kým niekde by človek zniesol na sebe najmenej sveter, inde by najradšej nevytiahol päty z domu. Na mnohých miestach v severských štátoch je hlboko pod 20 °C, naopak, na juhu je až dvojnásobne viac. „Do krajín na severe Európy prúdi chladný arktický vzduch. V oblastiach v blízkosti Afriky preniká horúci vzduch sponad Sahary,“ vysvetlila stanica BBC. Vo švédskom Štokholme bolo vo štvrtok popoludní 18 °C, v dánskej Kodani len o niečo teplejšie; z nórskeho Trondheimu hlásili iba 11 °C.

Teplotná pohroma sa očakáva tento piatok hlavne v Španielsku. Meteorológovia predpokladajú, že na najteplejších miestach namerajú až 45 °C. Toto riziko platí najmä pre Andalúziu. Ani inde to však na španielskom území nie je príjemné – na Malorke bolo vo štvrtok ráno o siedmej hodine už viac ako 32 °C.

Podobne ako v Španielsku by to malo vyzerať aj na juhozápade Francúzska. Vo väčšine ďalších oblastí tejto krajiny sa očakávajú teploty prekračujúce 40 °C. Obyvatelia Paríža pravdepodobne zažijú najteplejší deň v sobotu, keď ortuť v teplomere má atakovať 40 °C.

Zbesilé prúdenie saharského vzduchu dusí aj talianske územie. Napríklad v Turíne bolo vo štvrtok krátko popoludní už 37 °C. Extrémne počasie bude na Apeninskom polostrove pokračovať aj v piatok. Úrady v Ríme vydali preto najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Vo štvrtok ráno našli v Miláne mŕtveho rumunského bezdomovca, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou zaplatil životom na extrémne teploty.

Sanitky so zapnutými sirénami v týchto dňoch najčastejšie fičia k ľuďom, ktorí odpadli na uliciach. Príčinami sú dehydratácia, úpal, srdcové problémy, najmä u kardiakov. Keby sa mal vytvoriť zoznam, kde padli a nepochybne padnú teplotné rekordy, figurovalo by na ňom veľmi veľa miest. Platí to aj o Švajčiarsku, kde sa v Berne či v Ženeve chystajú na páľavu na úrovni okolo 40 °C.

Úľava od extrémov v niektorých častiach Európy bude takpovediac len symbolická, potrvá iba niekoľko desiatok hodín. V regióne strednej Európy to ukazuje predpoveď počasia, ktorú zverejnil rakúsky verejnoprávny telerozhlas (ORF). Veľmi vysoké teploty klesnú v alpskej krajine nakrátko o pár stupňov Celzia a potom sa rýchlo vrátia k abnormálnym hodnotám. ORF zakončuje vety výkričníkmi: nečudo, pretože v nedeľu by malo byť v Rakúsku na niektorých miestach 38 °C, v pondelok ešte viac – miestami 39 °C a na východe dokonca až 40 °C.

Slovenský hydrometeorolický ústav odhaduje, že v pondelok sa horúčavy prejavia miestami na úrovni 37 °C. Rovnakú maximálnu teplotu predpovedajú na prvý pracovný deň budúceho týždňa aj meteorológovia v Českej republike.

Nemeckí klimatológovia z ústavu v Postupime tvrdia, že všetkých päť najhorúcejších letných období od roku 1500 sa vyskytlo v 21. storočí. Renomovaní vedci sa jednoznačne prikláňajú k názoru, že ide o dôsledok ľudskej činnosti. Globálne otepľovanie spájajú s používaním fosílnych palív.