Za mesiac sa do ČR dostalo 21 ton hydiny z Poľska so salmonelou

Za posledný zhruba mesiac veterinári zistili 14 prípadov, keď bolo do ČR dovezené hydinové mäso z Poľska so salmonelou. Celkovo išlo o 21 ton mäsa. Dnes to na povedal hovorca Štátnej veterinárnej správy (SVS) Petr Vorlíček. Väčšinou to boli chladené výrobky, keď testy baktérie zistili, boli už zjedené. V dvoch prípadoch potom odborníci zistili salmonelu v mäse z Česka.

Dvanásť príjemcov týchto zásielok, medzi ktorými sú napríklad Těšínske bitúnky alebo firma Bilbo šmak z Mostu, musí teraz pred uvoľnením ďalších poľských zásielok na trh nechať hydinové mäso preveriť na salmonelu. Prikazujú im to individuálne veterinárne opatrenia, ktoré správa pre každého príjemcu vypísala.

Veterinári naposledy informovali o zásielkach so salmonelou na konci mája, keď uviedli, že sa do ČR od polovice apríla dostalo 16 ton poľskej hydiny so salmonelou. V Česku tento rok platili od konca februára do konca marca mimoriadne opatrenia pre nález salmonely v zhruba 700 kilogramovej zásielke hovädzieho z Poľska a predchádzajúcemu nedostatočnému informovaniu o dovoze mäsa z bitúnkov, ktoré v poľskom Mazovskom vojvodstve porážali choré kravy. Poľsko malo prijať opatrenia, ktorými by podobným incidentom predchádzalo. ČR od plošného opatrenia upustilo po tlaku Európskej komisie.

V polovici apríla sa potom veterinári dohodli s ministerstvom poľnohospodárstva a začali uplatňovať individuálne veterinárne opatrenia. „Od 18. apríla, keď sa po dohode s Ministerstvom začala správa opatrenia uplatňovať, boli opatrenia postupne uplatnené celkom v 24 prípadoch,“ dodal hovorca. Posledné bolo vypísané 11. júna. V posledných dvoch týždňoch tak už nové opatrenia nemuseli veterinári vypisovať. „Príslušná regionálna veterinárna správa môže opatrenia uplatnené proti konkrétnemu prevádzkovateľovi zrušiť, ak dotyčný doloží, že prijal všetky opatrenia, aby na trh neuvádzal kontaminované potraviny – najlepšie sériou vyhovujúcich vyšetrení. Aktuálne sú teda v platnosti opatrenia v 19 prípadoch,“ vysvetlil Vorlíček.

Salmonela spôsobuje akútne hnačkové ochorenie. Pri dostatočnej tepelnej úprave mäsa je však riziko nákazy minimálne. Baktérie salmonely sú podľa veterinárov zničené pri tepelnej úprave nad 70 stupňov Celzia po dobu desiatich minút, prípadne pri úprave pri vyššej teplote po kratší čas, alebo nižšej teplote po dlhší čas. Je ale treba dať pozor na riziko takzvanej krížovej kontaminácie potravín, keď človek napríklad použije rovnaký nôž, dosku či riad na surové mäso a potom napríklad na zeleninu.