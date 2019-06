V Hongkongu znovu protestujú proti kontroverznému zákonu

Demonštranti protestujú proti kontroverznému návrhu zákona o vydávaní ľudí podozrivých z trestných činov do Číny.

V Hongkongu vyšlo v piatok do ulíc vyše tisíc ľudí, ktorí sa zhromaždili pred budovami vlády v centre mesta. Demonštranti, väčšinou študenti, symbolicky oblečení do čiernej farby, protestujú proti kontroverznému návrhu zákona o vydávaní ľudí podozrivých z trestných činov do pevninskej Číny. Informovala o tom agentúra Reuters.