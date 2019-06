Trump a Putin žartovali ako dobrí kamaráti

"Zbaviť sa ich. Falošné správy sú skvelý termín, však? V Rusku tento problém nemáte, ale my áno,“ povedal Trump Putinovi.

"My ho tiež máme. Je to rovnaké,“ reagoval šéf Kremľa.

Dá sa predpokladať, že Trump žartoval. Ako však pripomenul denník Guardian, odkedy sa Putin stal pred 20 rokmi prvý raz prezidentom, v Rusku zavraždili 26 žurnalistov. Vyplýva to zo štatistiky Výboru na ochranu novinárov.

Situácia pripomína rok 2017, keď český prezident Miloš Zeman povedal na stretnutí s Putinom v Číne, že žurnalistov je príliš veľa a mali by ich likvidovať. Šéf Kremľa na to vyhlásil, že ich stačí obmedziť.

Trump pravidelne útočí na médiá, ktoré o ňom kriticky informujú, a označuje ich za nepriateľov ľudu. Na rozdiel od novinárov má vládca Bieleho domu zvyčajne len slová chvály pre Putina. Včera si s ruským prezidentom v dobrej nálade zažartoval, aj keď dostal otázku, či sa ho opýta na zasahovanie Moskvy do volieb v USA.

"Samozrejme. Nezasahujte do volieb,“ povedal Trump Putinovi a ešte mu žartovne pohrozil prstom, čo ruskú hlavu štátu očividne pobavilo.

Stretnutie lídrov dvoch veľmocí na okraji summitu G20 (19 krajín, ktoré patria k najväčším ekonomikám sveta, a Európska únia, pozn. red.) sa zaoberalo otázkami ako Irán, Venezuela či Severná Kórea. Bola to prvá schôdzka Trumpa s Putinom po zverejnení správy tímu špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý sa zaoberal zasahovaním do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a možným prepojením kampane republikánskeho miliardára s Moskvou. Vyšetrovanie neviedlo k žiadnemu obvineniu Trumpa, ale ako Mueller zdôraznil, ani to v prípade úradujúceho prezidenta nie je možné. Správa však zdokumentovala snahu Ruska voľby ovplyvniť a oslabiť demokratickú kandidátku Hillary Clintonovú, hoci Trump to stále spochybňuje.

Putin o Trumpovi: Myslím, že je to veľmi talentovaný človek

Napriek viacerým sankciám uvaleným na Rusko za jeho agresiu proti Ukrajine od roku 2014 a za prípad vlaňajšej otravy Skripaľovcov v Británii sa vzťahy medzi Trumpom a Putinom stále zdajú nadštandardné.

Vládca Kremľa v rozhovore pre denník Financial Times pochválil šéfa Bieleho domu. "Myslím, že je to veľmi talentovaný človek. Veľmi dobre vie, čo od neho jeho voliči očakávajú,“ vyhlásil Putin na adresu Trumpa.

"Byť s prezidentom Putinom je veľká česť. Musíme diskutovať o mnohých veciach vrátane obchodu a istého odzbrojenia,“ povedal zase v Osake Trump.

Putin v interview pre Financial Times tiež povedal, že liberálne hodnoty sa prekonali. Predseda Európskej rady Donald Tusk ich, naopak, v Osake obhajoval. Podľa neho je potrebné brániť liberálnu demokraciu a prekonané sú autoritárstvo, kult osobnosti a vláda oligarchov.

"Toto stretnutie G20 sa nelíši od iných schôdzok. Vidíme napätie medzi spojencami a srdečné vzťahy s Ruskom. Na otázky Iránu, brexitu či obchodu majú Trump a Európa odlišné názory a nezmení sa to,“ reagoval pre Pravdu Jack Goldstone, profesor verejnej politiky na Univerzite Georgea Masona vo Virgínii.

Na rozdiel od Trumpa mala veľmi napätú schôdzku v Osake s Putinom britská premiérka Theresa Mayová. Predsedníčka vlády šéfovi Kremľa povedala, že otrava Skripaľovcov bol odporný čin.