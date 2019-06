Zomrel niekdajší predseda JZD Slušovice František Čuba

Vo veku 83 rokov zomrel bývalý senátor za Stranu práv občanov (SPO) František Čuba. Jeho meno je spojené najmä s niekdajším JZD Slušovice, ktoré sa pod jeho vedením v čase totality zmenilo v prosperujúce družstvo. Vytvoril tam svojho druhu "štát v štáte" s vlastnými pravidlami, ktoré vládnuci komunisti tolerovali. Do podvedomia verejnosti sa Čuba dostal tiež pre blízky vzťah s českým prezidentom Milošom Zemanom, ktorý mu v roku 2013 udelil medailu Za zásluhy. Podľa mnohých bol Čuba odborníkom a výrazne ovplyvnil podobu Slušovíc.

Čuba zomrel podľa serveru novinky.cz v piatok, Čubovo úmrtie ČTK potvrdil jeho blízky spolupracovník a bývalý predseda SPO Jan Veleba. Čubu označil za osobnosť, ktorú odborníci na poľnohospodárstvo poznali po celom svete. JZD Slušovice prezývané „slušovický zázrak“ by Čuba podľa neho vybudoval kdekoľvek a aj inokedy ako v socializme.

Pohreb by Čuba mal mať podľa informácií ČTK v stredu 3. júla od 15:30 v Slušoviciach. Smútočný obrad bude v kostole.

Čuba stál na čele JZD Slušovice od roku 1963 do augusta 1990 a dokázal obratne využívať všetky možnosti, ktoré poskytovala vtedajšia legislatíva a s pomocou väzieb na niektorých príslušníkov politickej nomenklatúry vybudoval družstvu v mnohých oblastiach monopolné postavenie na československom trhu. Podľa niektorých bývalých zamestnancov mu k tomu pomáhala aj spolupráca s komunistickou ŠtB, hovoril o tom napríklad niekdajší disident a neskorší šéf Bezpečnostnej informačnej služby Stanislav Devátý. Tiež režisér Robert Sedláček, ktorý v roku 1999 natočil o Čubovi a jeho podniku dokument, pripustil, že ak Čuba chcel robiť veľký biznis, musel sa politikou zašpiniť. Podľa neho však vybudoval tzv. slušovický zázrak svoju pracovitosťou. Súčasne dal ľuďom slušné platy a zodpovednosť za odvedenú prácu a k tým, ktorým veril, bol lojálny.

Nezmazateľný vplyv na podobu Slušovíc priznáva Čubovi aj slušovický starosta Peter Hradecký (KDU-ČSL). Podľa neho agrokombinát vo svojej dobe ľuďom z mesta a okolia výrazne zvýšil životnú úroveň. Dobu jeho fungovania pripomína napríklad dostihové závodisko s reštauráciou v tvare obrieho sudu, kedysi moderný futbalový štadión alebo diaľnica od Zlína so štyrmi pruhmi, takzvaná Gorbačovka.

To, že si Čubu ľudia v Zlínsku vážili, potvrdil aj podpredseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), ktorý stál na čele hornej komory, keď bol Čuba senátorom. Podľa neho bol Čuba vo svojej dobe človek, ktorý udával nejaký smer, ktorý by snáď mohol mať nádej na úspech. „Ale ako sa ukázalo neskôr, bola to možno len taká zručne vytvorená kulisa za minulého režimu,“ dodal Štěch.

Podľa Zemanovho hovorcu Jiřího Ovčáčka bude Čubovo meno navždy spojené s podnikateľským zázrakom, vizionárstvom a veľkou odvahou. Ako osobnosť nielen v podnikateľskej sfére ho vníma aj predseda SPO Zemanovci Lubomír Nečas, ktorý s Čubom niekoľko rokov pôsobil v zastupiteľstve Zlínskeho kraja.

Do hornej komory parlamentu bol Čuba zvolený v októbri 2014 za volebný obvod Zlín. Pre zdravotné problémy však v Senáte dlhodobo absentoval a neskôr sa stal terčom kritiky preto, že dlho poberal plat vrátane náhrad, teda zhruba 122 000 korún mesačne. Mandátu sa vzdal vo februári 2018. V roku 2013 sa tiež stal prezidentovým poradcom pre poľnohospodárstvo a hospodárstvo.