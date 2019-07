Riskovala, aby pomohla. Hrdinka či zločinec?

Racketovej podľa sprísnených talianskych zákonov namierených proti mimovládkam, ktoré zachraňujú migrantov na mori, hrozí desať rokov väzenia a pokuta 50-tisíc eur. Má však podporu tisícov ľudí z celej Európy. Na náklady spojené s jej procesom sa za niekoľko hodín vyzbieralo vyše milióna eur.

Vedela, do čoho ide. „Rozhodla som sa vplávať do prístavu na Lampeduse. Viem, čo riskujem, ale 42 zachránených ľudí je vyčerpaných. Beriem ich do bezpečia,“ vyhlásila predtým, ako loď napokon napriek zákazu zamierila do talianskych výsostných vôd. Niektorí ľudia na palube podľa nej zvažovali samovraždu, iní zas potrebovali zdravotnícku pomoc. Už to nemohli vydržať. Posádka totiž bezvýsledne čakala na mori už 16 dní na povolenie vplávať do niektorého prístavu.

Talianske úrady vopred informovali, že loď zamieri k prístavu. Krátko pred zakotvením však došlo k menšej kolízii s člnom talianskej finančnej polície, ktorý sa snažil lodi s migrantmi zablokovať plavbu do prístavu. Kolíziu využil šéf talianskej krajne pravicovej Ligy a minister vnútra Matteo Salvini na ostrý útok voči kapitánke lode. Tá podľa neho spáchala „vojnový zločin“. „Zločinecká kapitánka zatknutá, pirátska loď zabavená, maximálny trest pre zahraničnú mimovládku,“ napísal Salvini na twitteri.

Mimovládka Sea-Watch, ktorej loď patrí, sa voči jeho výroku o zločine ohradila. „Sme na našu kapitánku hrdí, urobila správnu vec. Držala sa námorného práva a odviezla ľudí do bezpečia,“ napísal na twitteri šéf neziskovky Johannes Bayer. Kapitánka sa podľa mimovládky snažila o čo najbezpečnejší vstup do prístavu tak, aby nikoho neohrozila. „Kapitánka vykonala všetky manévre veľmi pomaly, nekonfrontačným spôsobom, tak, aby dala lodi finančnej polície dosť času na to, aby sa dostala zo svojej pozície medzi Sea-Watch 3 a mólom,“ uviedla vo vyhlásení mimovládka. Podľa Racketeovej právnika, keď kapitánka zistila, že Sea-Watch 3 je príliš blízko k policajnej lodi, motory vypla. „Ospravedlnila sa. Bol to zložitý manéver… približovala sa veľmi pomaly,“ povedal právnik Alessandro Gamberini. Salvini zatiaľ v snahe poštvať ľudí proti Racketeovej opakuje, že chcela štyroch policajtov v člne zmačknúť ako sardinky.

Prepustenie kapitánky žiada nemecký prezident Frank Walter Steinmeier. „Nikto, kto zachraňuje životy ľudí, nemôže byť považovaný za kriminálnika,“ vyhlásil v nemeckej televízii ZDF. Solidaritu s Racketeovou vyjadril aj bývalý záchranár a komisár pre utečencov v spolkovom štáte Šlezvicko-Holštajnsko Stefan Schmidt. „Obdivujem ju, pretože udržať si v takých podmienkach pokoj a byť pilierom pre utečencov na palube je všetko možné, len nie ľahké,“ vyhlásil Schmidt. V Nemecku sa včera konali demonštrácie za jej prepustenie, ďalšie protesty pred talianskymi ambasádami v európskych mestách sa plánujú na zajtra.

Racketeová pre mimovládku pracuje štyri roky a od vlani bola kapitánkou Sea-Watch 3. Za námornú dôstojníčku trénovala v Británii, pracovala v inštitúte pre polárny a morský výskum, aj pre Greenpeace. Podľa portálu Deutsche Welle jej odhodlanie pomáhať ľuďom v núdzi súvisí s vedomím toho, čo v živote má. „Mám bielu pokožku, narodila som sa v bohatej krajine, mám správny pas, mohla som študovať tri univerzity a získať diplom ako 23-ročná. Cítim morálnu povinnosť pomáhať tým ľuďom, ktorí nemali také základy ako ja,“ povedala pre taliansky denník la Repubblica.

Jej zatknutie vyvolalo u odporcov krajnej pravice pobúrenie. Krátko po zverejnení správy sa v sobotu večer rozbehla kampaň za jej prepustenie a zbierky na právnu pomoc. V kampani, ktorú spustili dve televízne hviezdy v Nemecku, sa do včerajšieho poludnia vyzbieralo vyše 650-tisíc eur, v Taliansku zas pribudlo ďalších vyše 400-tisíc eur.

Kapitánku včera previezli na Sicíliu na vypočúvanie, následne sa rozhodne, či bude obžalovaná. „Ak bude prepustená, už máme pripravené nariadenie o jej vyhostení,“ vyhlásil Salvini. Zo 42 zachránených ľudí na palube lode bolo 13 ešte v sobotu prevezených na zdravotné ošetrenie. Ďalších si prevezmú iné štáty EÚ – Francúzsko, Nemecko, Fínsko, Luxembursko a Portugalsko. „Ďakujem Sea Watch,“ citovala agentúra Reuters jedného z nich, 21-ročného Isaaca. „Pretože, keby nebolo Sea-Watch, teraz by som bol mŕtvym telom.“