Sankcie proti Rusku? Nemcom už chýba jednota

Najvplyvnejším členom kresťanských demokratov, ktorý nesúhlasí s touto politikou šéfky vlády, je Michael Kretschmer. Krajinský premiér Saska poukazuje na to, že naprieč politickým spektrom nie je osamotený, lebo mu pritakávajú viacerí lídri ďalších nemeckých spolkových krajín. „Rusko je strategicky dôležitý partner. Pre lepšie vzťahy potrebujeme skončiť so sankciami,“ napísal Kretschmer na twitteri.

Wolfgang Ischinger, riaditeľ známej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, odkázal Kretschmerovi, že ak mu tieto slová podsunul nejaký poradca, aby ho okamžite vyhodil z funkcie. Podráždene reagoval ukrajinský veľvyslanec v Berlíne Andrij Melnyk, ktorý vyhlásil, že Kretschmer urobil obrat nielen v zahraničnej politike, ale tiež zmenil „svoj morálny kompas“.

Saského premiéra sa však zastávajú ostatní krajinskí lídri vo východnej časti Nemecka. Tamojšie regióny totiž veľa strácajú v dôsledku pokračujúcich sankcií. „My na východe Nemecka máme odlišný pohľad na Rusko ako mnohí západní Nemci,“ povedal pre denník Bild brandenburský krajinský premiér Dietmar Woidke.

Stanica Deutsche Welle v tejto súvislosti poukázala na prieskum verejnej mienky, ktorý si dali vypracovať noviny Die Welt. Z ankety vyplynulo, že 58 percent opýtaných si želá zmiernenie napätia medzi Nemeckom a Ruskom. V Meklenbursku-Predpomoransku to podporuje až 80 percent respondentov. Za zrušenie sankcií sa vyslovuje aj tamojšia krajinská premiérka a podpredsedníčka sociálnej demokracie Manuela Schwesigová. „Jednoznačne sme za ich odvolanie,“ vyhlásila ešte koncom minulého roku pre noviny Berliner Morgenpost. Schwesigová sa opakovane sťažuje, že sankcie poškodzujú poľnohospodársku výrobu vo východných regiónoch Nemecka. (Pripomeňme, že po uvalení hospodárskych sankcií EÚ sa Rusko rozhodlo pre odvetné opatrenie v podobe embarga na dovoz potravín.)

K odporcom sankcií sa pridal aj Bodo Ramelow, krajinský premiér Durínska. „Politická neefektívita sankcií je dlhodobo dokázaná,“ povedal podľa novín Thüringe Allgemeine. Kancelárka Merkelová trvá na tom, že zrušenie sankcií prichádza do úvahy jedine v prípade obnovenia ukrajinskej suverenity na územiach, ktoré Kyjev nemá pod kontrolou.

Napriek pretrvávajúcim sankciám sa však nemeckým firmám darí robiť miliardové obchody v Rusku. Podľa údajov Rusko-nemeckej obchodnej komory dosiahli vlani nemecké investície do ruskej ekonomiky až 3,2 miliardy eur, čo je ročne najviac od hospodárskej krízy pred desiatimi rokmi. Nemecká centrálna banka pritom predpovedala, že to bude len 2,1 miliardy eur. Matthias Schepp, predseda predstavenstva spoločnej obchodnej komory, podľa nemeckých médií poukázal na celkovo dobrý trend v biznise medzi obidvomi štátmi: „Objem rusko-nemeckého obchodu sa v roku 2018 zvýšil o 8,4 percenta na 70 miliárd dolárov, pričom vývoz z Nemecka do Ruska sa zväčšil o 14,7 percenta a predstavoval viac ako 40 miliárd dolárov.“