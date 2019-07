Taliansko za rok bránilo v zakotvení 19 lodiam s 2500 migrantmi

Správa prichádza len niekoľko dní po kríze okolo lode Sea-Watch 3, ktorej kapitánka Carola Racketeová po viac ako dvoch týždňoch čakania na mori vplávala bez povolenia do prístavu na talianskom ostrove Lampedusa. Talianske úrady na ňu potom uvalili domáce väzenie a plavidlo zabavili, teraz už je kapitánka na slobode. Prípad vyvolal v Nemecku aj inde v Európe silnú odozvu medzi politikmi, podľa ktorých zachraňovanie životov nemôže byť kriminalizované.

MSF talianske úrady kritizovala s tým, že „kriminalizácia“ záchrany migrantov v Stredozemnom mori predlžuje utrpenie už beztak trpiacich ľudí. Prístup Talianska navyše odrádza obchodné a vojenské lode, aby zachraňovali migrantov, ktorí sa dostanú do núdze.

Od začiatku tohto roka operovali lode mimovládnych organizácií v Stredozemnom mori podľa MSF len 60 dní. „Každá šiesta cesta migrantov sa odohrala v čase neprítomnosti lodí mimovládnych organizácií v Stredozemnom mori,“ uviedol hovorca organizácie v Taliansku Marco Bertotto.

Organizácia ďalej uviedla, že 60 percent migrantov, ktorí vyrazili do Talianska od líbyjských brehov bolo zachytených líbyjskou pobrežnou strážou a vrátených späť do krajiny. Líbya, zmietaná už niekoľko rokov občianskou vojnou, pritom pre nich nie je bezpečným útočiskom. O tom podľa MSF svedčí aj dnešný nálet, ktorý zasiahol detenčné stredisko pre migrantov v Tadžuee na predmestí Tripolisu a ktorý si vyžiadal najmenej 44 obetí.

Talianska vláda argumentuje tým, že jej reštriktívne opatrenia viedli k zníženiu počtu pokusov o nelegálny vstup do krajiny, a tým aj k zníženiu počtu migrantov v krajine, ktorá v predchádzajúcich rokoch čelila veľkej migračnej vlne. Podľa štatistík UNHCR tento rok priplávalo do Talianska 2 755 migrantov, za celý minulý rok ich bolo 23 370 a o rok skôr dorazilo do Talianska cez more 119 370 utečencov.