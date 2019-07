Zeman neustúpil. Koalícia je v kríze

Jediným výsledkom vyše hodinového stretnutia je, že to ďalšie sa má uskutočniť 12. júla. Hamáček po stretnutí podľa portálu novinky.cz vyzeral bojovo, Babiš skôr unavene.

„Informovali sme pána prezidenta o dôvodoch, prečo by mal vyhovieť nominácii ČSSD na post ministra kultúry, ktorú som odporučil podľa zvyklostí. Pán prezident sa k nominácii Michala Šmardu definitívne nevyjadril,“ vyhlásil Babiš.

Dôvodom demisie Staňka, ktorú Babiš podal koncom mája, bol spôsob, akým minister odvolal riaditeľa Národnej galérie Praha a Múzea umenia v Olomouci. Ďalšie rokovanie, na ktorom má byť Hamáček a minister kultúry Stanek, zvolal Zeman na 12. júla do Lán.

Podľa Hamáčka, keďže Zeman nepovedal, či Staňka odvolá, v polovici júla zvolá mimoriadne rokovanie predsedníctva strany, na ktorom sa rozhodne o ďalšom postupe. „Nevnímam to tak, že by sme boli o krok bližšie ku koncu vlády,“ povedal Babiš. Hamáček je však podľa vlastných slov „menším optimistom“. Babiš pritom neuvažuje o kompetenčnej žalobe na prezidenta za to, že nevyhovel žiadosti premiéra na odvolanie Staňka.

Zeman sa podľa šéfa ČSSD pohybuje mimo rámca ústavy. Aj podľa predsedu českého Ústavného súdu Pavla Rychetského Zeman nekoná v súlade s ústavným poriadkom. „Ak premiér navrhne odvolať ministra, ústava nedáva prezidentovi žiadny priestor na vyjednávanie či zvažovanie za a proti – hlava štátu má povinnosť návrhu vyhovieť, a to bez zbytočného odkladu,“ povedal Rychetský pre Český rozhlas.

V prípade odchodu ČSSD z vlády by Babiš podľa Českého rozhlasu rokoval s opozíciou o rekonštrukcii vlády. Ako pripomenul portál irozhlas.cz, ešte niekoľko dní predtým Babiš tvrdil, že odchod ČSSD by znamenal predčasné voľby. Tie si však neželá. „Šiel by som sa spýtať jednotlivých parlamentných strán, či by eventuálne akceptovali rekonštrukciu vlády. Že by sme získali prípadne nejakú podporu od opozičných strán,“ povedal Babiš.

Špekulácie, že by sociálnu demokraciu mohlo vo vláde nahradiť xenofóbne hnutie SPD Tomia Okamuru, Babiš pred týždňom odmietol. „Aj v minulosti s nimi ANO odmietlo ísť do vlády,“ vyhlásil Babiš v relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca. Okamura viac ráz vyjadril ochotu podporiť projekt, v ktorom by neboli sociálni demokrati.

Opozícia postup Zemana kritizuje. Zeman chce porušovať ústavu, znovu sa ukazuje slabosť vlády a ČSSD sa podľa predstaviteľov opozície musí rozhodnúť, či chce vo vláde za takých podmienok zostať.

„Vláda sa ukazuje byť ešte slabšia, ako sa na prvý pohľad zdalo. Prezident Zeman fakticky porušuje ústavu. Babiš mu dáva priestor, aby nemiestnym spôsobom zasahoval do deľby moci,“ povedal podpredseda ODS Martin Kupka. Je podľa neho na ČSSD, či urobí ďalší ústupok a či je ochotná „akokoľvek ohnúť svoj chrbát“. ODS bude podľa neho zvažovať, ako vymôcť od prezidenta, aby rešpektoval ústavu. „Ani prezident sa nemôže správať ako cár,“ dodal.

„Zaráža ma situácia, keď premiér nie je schopný zhostiť sa svojej úlohy a vec s prezidentom vyrokovať alebo skutočne pristúpiť na podanie kompetenčnej žaloby,“ povedal šéf Pirátov Ivan Bartoš.

Pochopenie našiel Babiš u komunistov, s ktorých tichou podporou koalícia vládne. Šéf komunistov Vojtěch Filip totiž podľa Českej televízie nevníma, že by premiér bol slabý. Honbu na ministra kultúry zároveň považuje za zástupný problém.