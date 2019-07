Britský súd poslal do väzenia skupinu novodobých otrokárov z Poľska

Britský súd odsúdil ôsmich poľských občanov na tresty odňatia slobody do 11 rokov za to, že priviedli stovky ľudí z Poľska do Spojeného kráľovstva na otrockú prácu. Tamojšia prokuratúra v piatok uviedla, že mohlo ísť o najväčší prípad novodobého otroctva v Európe, informovali agentúry DPA a AP.