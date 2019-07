Gréci zmene neveria, ale budú ju voliť

Pôjde v šľapajach svojho otca? Zajtra sa konajú v Grécku predčasné parlamentné voľby. Podľa prieskumov verejnej mienky by ich mala vyhrať stredopravicová Nová demokracia (ND) pod vedením Kyriakosa Mitsotakisa. Ten by sa mohol stať novým predsedom vlády, keďže konzervatívci majú šancu získať nadpolovičnú väčšinu kresiel v 300-člennom parlamente. Konstantinos Mitsotakis, otec súčasného predsedu ND, bol premiérom krajiny v rokoch 1990 až 1993.

Grécko vlani v auguste ukončilo pôžičkový program pod dohľadom medzinárodných inštitúcií, ktorý mu mal pomôcť na ceste z dlhovej, finančnej a ekonomickej krízy. Atény zaň zaplatili tvrdými úspornými opatreniami. V krajine je však stále viac ako 18-percentná nezamestnanosť, ktorá trápi najmä mladých ľudí. Tí majú neraz problém nájsť si lepšie platenú prácu.

"Nemám žiadne plány do budúcnosti,“ povedal pre agentúru Reuters Vassilis, 24-ročný absolvent vysokej školy. Už dva roky sa živí donáškou jedla a zarába okolo 300 eur mesačne. "Keď som zobral túto prácu, predstavoval som si, že to budem robiť pár mesiacov, trochu zarobím a pôjdem ďalej. Neočakával som, že v tejto robote zostanem tak dlho,“ vyhlásil mladý Grék.

Je trocha paradoxné, že k moci sa opäť derie Nová demokracia, ktorá sa pri vláde v krajine po desaťročia striedala so socialistami. Obe tradičné strany tak výrazne prispeli k ekonomickým problémom štátu. Najvýraznejšie zavádzanie úsporných opatrení však zostalo na radikálne ľavicovú Syrizu na čele so súčasným premiérom Alexisom Tsiprasom. Ten uťahovanie opaskov odmietal, ale od roku 2015 v Grécku zaviedol väčšinu požadovaných reforiem. Okrem toho vyriešil dlhodobo ťahajúci sa macedónsky problém. Dohoda medzi Aténami a Skopje viedla k uznaniu mena Severné Macedónsko. Tsipras však za to doma čelí kritike, hoci medzinárodné spoločenstvo kompromis ocenilo. Podľa prieskumov verejnej mienky by Mitsotakisova ND mohla získať 35 až 40 percent hlasov. Tsiprasova Syriza pravdepodobne asi 25 až 30 percent.

"Zvýšili sme minimálnu mzdu o 11 percent, len čo sme sa oslobodili z pôžičkového programu. Sľúbili sme ďalší nárast o 15 percent počas nasledujúcich dvoch rokov, aby sa platy dostali aspoň na úroveň pred krízou,“ vyhlásil Tsipras podľa televízie Euronews na jednom z posledných predvolebných zhromaždení.

Mitsotakis zase sľuboval znižovanie daní, čím chce prilákať investorov a podporiť podnikateľský sektor. "Mladá generácia si zaslúži, aby si vedela nájsť prácu v Grécku,“ tvrdí šéf ND. "Ľudia to cítia tak, že ich Syriza zradila. Keď sa dostala k moci, Tsipras sľuboval veľké reformy, zrušenie úsporných opatrení a menej korupcie. Stúpenci Tsiprasa však nevnímajú, že by sa ich životy zlepšili. Mitsotakis bol schopný presvedčiť ľudí, že ponúka východisko zo situácie. Napriek záťaži svojho priezviska pôsobí dôveryhodnejšie a menej cynicky. Nemyslím si, že ľudia skutočne veria, že Mitsotakis pozná riešenia na problémy Grécka. Skôr predpokladajú, že všetko bude také isté ako v minulosti, ale naozaj sú proti Syrize a jej politike,“ reagoval pre Pravdu expert na grécku politiku Nikolaos Zahariadis z Rhodes College v Tennessee.

Je pomerne neobvyklé, aby sa v Grécku konali voľby v lete, pôvodne mali byť až na jeseň. Je možné, že júlový termín ovplyvní účasť. Tsipras sa však rozhodol pre skrátenie volebného obdobia. Jeho Syriza totiž jasne prehrala májové hlasovanie do europarlamentu.