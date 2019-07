Dneškom končia priame lety medzi Ruskom a Gruzínskom

Posledný priamy let z Ruska do Gruzínska uskutočnilo lietadlo Aeroflotu, ktoré v nedeľu večer odletelo z Moskvy do Tbilisi, kde pristál o polnoci SELČ. Posledné lety gruzínskych spoločností sa uskutočnili v nedeľu z Tbilisi do Moskvy a Petrohradu.

„Od 8. júla sa ruským leteckým spoločnostiam dočasne zakazuje uskutočňovať leteckú prepravu cestujúcich z územia Ruskej federácie na území Gruzínska,“ hovorí sa vo výnose, ktorý Putin vydal 21. júna v zjavnej reakcii na politickú krízu v Tbilisi, kde vypukli protivládne a protiruské demonštrácie.

Putinov výnos tiež odporučil cestovným kanceláriám, aby sa po dobu zákazu zdržali organizovania svojich zájazdov. Prezident nariadil vláde, aby pomohla ruským občanom v Gruzínsku s návratom do vlasti.

Putinov hovorca Dmitrij Peskov označil prezidentovo rozhodnutie za vynútené opatrenia. Dátum 8. júl bol podľa hovorcu zvolený preto, že v túto dobu skončí väčšina zájazdov do Gruzínska. Zákaz podľa neho skončí, až sa situácia v Tbilisi upokojí a až ruským návštevníkom nebude hroziť žiadne nebezpečenstvo.

V gruzínskom hlavnom meste sa aj túto nedeľu demonštrovalo. Prívrženci opozície na 17. protestnú akciu v poradí pred sídlom parlamentu požadovali odstúpenie ministra vnútra. Pred sídlom televízie Rustavi-2, ktorá bola nútená na niekoľko hodín prestať vysielať, sa zase zišiel dav rozhorčený správaním moderátora, ktorý svoj program zahájil nadávaním na adresu ruského prezidenta Putina. Politici vládnej koalície toto správanie označili za provokáciu proti mieru a stabilite v krajine, poznamenal server Civil.

Pred zákazom do Gruzínska lietali spoločnosti Aeroflot a jej dcérska firma Pobieda, S7, Uralskije avialiniji, UTair, Smartavia, Red Wings. Do Ruska lietali gruzínskej aerolinky Georgian Airways a MyWay Airlines.

Ruské ministerstvo dopravy odhadlo straty prepravcov zo zákazu na tri miliardy rubľov (približne 39 miliónov eur), ďalšie straty spôsobí gruzínskej ekonomike očakávaný úbytok ruských turistov.

Nepokoje v Tbilisi vyvolala návšteva ruských poslancov, z ktorých jeden zasadol do kresla predsedu gruzínskeho parlamentu. To si opozícia vyložila ako provokáciu. Dav demonštrantov sa pokúsil vtrhnúť do sídla parlamentu, polícia k ich rozprášenie použila slzný plyn, vodné delá i gumové projektily. Médiá referovala o 240 zranených a troch stovkách zatknutých.

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová neskôr označila Rusko za „nepriateľa a okupanta“ a naznačila, že v pozadí protestov stojí „piata kolóna“ Moskvy. Naopak Moskva kritizovala „radikálnych gruzínskych politikov“ za to, čo označila za „protiruskú provokáciu“.

Pravidelné letecké spojenie medzi oboma štátmi bolo prerušené po krátkej rusko-gruzínskej vojne v auguste 2008 o Južné Osetsko. Lietať sa opäť začalo o dva roky neskôr, ale až do septembra 2014 išlo len o charterové lety.