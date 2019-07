Nemecko zamietlo žiadosť USA o vyslanie pozemných jednotiek do Sýrie

Nemecko neplánuje vyslať do severovýchodnej Sýrie pozemné jednotky, ktoré by podporili Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v boji proti zvyškom teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Uviedol to v pondelok hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert, ktorého citovala agentúra AP.