Proti Salviniho zákazu šla ďalšia loď

Paluba lode Alex pred vplávaním do prístavu na Lampeduse. Autor: SITA/AP

Šéf talianskej krajnej pravice Matteo Salvini sa hnevá. Jeho zákaz vstupu do talianskych prístavov pre lode mimovládok so zachránenými migrantmi porušila ďalšia loď. Plavidlo Alex talianskej neziskovej organizácie Mediterranea so 41 ľuďmi na palube v sobotu napriek zákazu zakotvilo na Lampeduse. Loď dočasne zhabali, kapitána Tommasa Stella vyšetrujú pre podozrenie z napomáhania nelegálnej migrácii.