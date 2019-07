Známy americký finančník bol obvinený zo zneužívania maloletých dievčat

Z dokumentov, ktoré boli v pondelok na súde zverejnené, vyplýva, že Epstein čelí obvineniu zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase podľa AP len 14 rokov.

Predstavitelia prokuratúry tvrdia, že Epstein v rokoch 2002 až 2005 platil maloletým dievčatám za masáže a následne ich vo svojich domoch na Floride a v New Yorku pohlavne zneužíval.

Finančníka zadržali ešte v sobotu na letisku Teterboro v štáte New Jersey. Hoci Epstein pred súdom vyhlásil, že sa cíti nevinný, súd na neho uvalil útekovú väzbu až do štvrtka, keď by mal rozhodnúť o prípadnej kaucii.

Ako pripomína agentúra DPA, nejde o prvý proces, v ktorom figuruje tento známy finančník s väzbami na vysoko postavených predstaviteľov Spojených štátov vrátane súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a bývalého prezidenta Billa Clintona.

Ešte v roku 2008 uzavrel štátny prokurátor s Epsteinom kontroverznú dohodu o vine a treste. Finančník sa vtedy priznal, že pre svojich klientov zabezpečoval neplnoleté prostitútky, za čo strávil rok vo floridskom väzení.