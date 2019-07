Salviniho strana navrhla pre lode zachraňujúce migrantov pokutu milión eur

Talianska protiimigračná strana Liga vicepremiéra Mattea Salviniho navrhla podstatne sprísniť opatrenia proti lodiam mimovládnych organizácií, zachraňujúcich migrantov, ktoré porušia zákaz a vplávajú do niektorého z talianskych prístavov. Informovala o tom dnes agentúra ANSA. Podľa posudzovaného pozmeňovacieho návrhu by všetkým plavidlám, ktorá bez povolenia zamieria do talianskych výsostných vôd, hrozila pokuta až jeden milión eur. Doteraz bola maximálna výška peňažného trestu 50-tisíc eur.