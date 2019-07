Európska únia vyzvala Irán, aby neporušoval jadrovú dohodu

Teherán tak reaguje na minuloročné rozhodnutie Spojených štátov od jadrovej zmluvy odstúpiť a na neochotu ostatných signatárov zmluvy ochrániť Irán pred americkými sankciami.

„Naďalej vyzývame Irán, aby nepodnikal žiadne ďalšie kroky, ktoré by porušili jadrovú dohodu (z roku 2015), a aby zvrátil všetky aktivity, ktoré nie sú v súlade s touto dohodou, vrátane produkcie nízko obohateného uránu,“ povedala úniová hovorkyňa.

Diplomatický poradca francúzskeho prezidenta Emmanuel Bonne dnes medzitým odletel na dva dni do Teheránu v snahe znížiť rastúce napätie medzi svetovými mocnosťami a Iránom a obnoviť dialóg, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na zdroj z Elyzejského paláca. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu večer oznámil, že sa s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním dohodli na tom, že do 15. júla budú hľadať podmienky, za akých by rokovania o iránskom jadrovom programe mohli byť obnovené.

Súčasné napätie odštartovalo americké odstúpenie od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 a zavedenie nových amerických sankcií proti islamskej republike, ktoré okrem iného obmedzujú možnosti Iránu obchodovať s ropou. Irán tento rok v máji oznámil, že niektoré záväzky z dohody prestane plniť, a dal ostatným signatárom (Francúzsku, Británii, Nemecku, Rusku a Číne) 60 dní na to, aby ochránili iránske hospodárstvo pred dopadom amerických sankcií. Najprv Irán oznámil, že prekročil 300-kilogramový limit zásob uránu obohateného maximálne na 3,67 percenta. V nedeľu, keď táto lehota vypršala, islamská republika informovala, že začne obohacovať urán nad dohodou stanovený limit 3,67 percenta. Tento limit Teherán prelomil v pondelok.