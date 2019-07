Nehoda ponorky ako globálna katastrofa. Čo tým Rusko chcelo povedať?

Bol to len zveličený pátos? Alebo naozaj hrozil obrovský problém? Pri nehode ruskej ponorky Lošarik zahynulo v arktických vodách 1. júla 14 členov posádky. Plavidlo s označením AS-12 má jadrový pohon a jeho pohyb je prísne stráženým vojenským tajomstvom. Okrem toho, že nie je jasné, čo Lošarik na mieste nehody robil, olej do ohňa špekulácií prilial aj pohreb námorníkov, na ktorom sa nemohla zúčastniť širšia verejnosť.

"Všetci mal rovnaký osud. Zachrániť životy svojich druhov, zachrániť ich plavidlo a za cenu vlastných životov zabrániť katastrofe globálnych rozmerov,“ vyhlásil podľa spravodajského portálu Fontanka na poslednej rozlúčke s vojakmi Sergej Pavlov, porada ruského námorného veliteľstva.

Globálna katastrofa? Agentúra Reuters uviedla, že hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa k týmto slovám nechcel vyjadriť, lebo vyjadrenie nepočul.

"V tejto chvíli medzinárodní aj ruskí pozorovatelia len krútia hlavou nad tým, čo by mal komentár o globálnej katastrofe v skutočnosti znamenať,“ reagoval pre Pravdu Fabian Burkhardt, expert na ruskú politiku z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné vzťahy.

Oficiálna verzia Moskvy znie, že 14 členov posádky, medzi ktorými boli aj dvaja nositelia vyznamenania Hrdina Ruskej federácie, zahynulo pri požiari. Po troch dňoch od katastrofy priznal ruský prezident Vladimir Putin, že ponorka mala jadrový reaktor. Čo však robila hlboko v arktických vodách a prečo bola na jej palube elita ruského námorníctva, nie je známe. "Nemali by sme podceňovať ruské schopnosti narušiť kritickú infraštruktúru, do čoho sa dá zahrnúť aj využívanie plavidiel ako Lošarik. Ale vyjadrenia o globálnej katastrofe sú jasným zveličovaním. Niečím, čo má prilákať pozornosť a čo prispieva k šíreniu strachu, čo Rusku pomáha,“ vyhlásil pre Pravdu Marek Menkiszak z Centra pre východné štúdie vo Varšave.

Špekuluje sa, že ponorka Lošarik sa dá využívať na špionážne účely, ako je napojenie sa na optické káble v mori, prípadne ich narušenie. Plavidlo podľa analytikov patrí pod Hlavnú správu podmorského výskumu, ktorá sa zodpovedá priamo generálnemu štábu ruských ozbrojených síl.

"Nehoda nie je len ruská záležitosť, ale aj medzinárodná vzhľadom na obavy z radiácie, ktorá by mohla zasiahnuť susedné štáty, najmä Nórsko. Ale aj ostatných členov Arktickej rady. Tieto krajiny by mali žiadať o úplné vysvetlenie, čo sa stalo a o to, aby Rusko prijalo opatrenia na zamedzenie podobným incidentom v budúcnosti. Medzinárodná spolupráca je v takýchto otázkach kľúčová,“ uviedol Burkhardt.