USA chcú zostaviť koalíciu na zaistenie bezpečnosti lodí v Perzskom zálive

Spojené štáty chcú počas nasledujúcich dvoch až troch týždňov vytvoriť vojenskú koalíciu, ktorá by strážila ropné trasy pri brehoch Iránu a Jemenu. Oznámil to šéf amerického zboru náčelníkov štábov Joseph Dunford, podľa ktorého je cieľom "zabezpečiť slobodu plavby" v tejto oblasti. Vyhlásenie prichádza po útokoch, pri ktorých bolo v máji a júni poškodených šesť ropných tankerov. USA z incidentov vinia Irán, ten ale akýkoľvek podiel na útokoch odmieta.

„V súčasnosti rokujeme s niekoľkými krajinami, aby sme zistili, či sme schopní vybudovať koalíciu, ktorá by zabezpečila slobodu plavby v Hormuzskom prielive a úžine Báb al-Mandab,“ uviedol Dunford. „V najbližších dvoch až troch týždňoch uvidíme, ktoré krajiny majú politickú vôľu podporovať túto iniciatívu, a potom budeme pracovať priamo s ich armádami, aby sme zistili, čím môžu k tejto iniciatíve prispieť,“ dodal.

Spojené štáty by podľa Dunforda poskytli veliteľské lode a stáli by v čele monitorovacej misie. Ďalšie krajiny by mali poskytnúť plavidlá na hliadkovanie a sprievod komerčných lodí, prechádzajúcich cez oblasť.

Rozsah misie bude závisieť na tom, koľko krajín sa bude ochotných do nej zapojiť. „S malým počtom prispievateľov budeme mať malú misiu. A môžeme ju postupne zväčšovať, ako sa budú hlásiť ďalší účastníci,“ konštatoval Dunford.

Americký minister zahraničia Mike Pompeo v júni vyjadril nádej, že na zaistení námornej bezpečnosti v oblasti bude spolupracovať vyše 20 krajín, vrátane Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie, pripomenula agentúra AFP.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes na otázku novinárov k prípadnej nemeckej účasti povedala, že rozhodnuté v túto chvíľu nie je. „Diskutuje sa a Nemecko sa na tom prirodzene zúčastňuje. Teraz k tomu ale nemôžem nič povedať, lebo sa ešte nedosiahli žiadne závery,“ vyhlásila Merkelová podľa DPA na tlačovej konferencii s fínskym premiérom Anttim Rinnom.

Hormuzský prieliv a úžina Báb al-Mandab sú strategické lokality, ktoré zaisťujú prístup z oceánu do Perzského zálivu a Červeného mora. Podľa agentúry Reuters sa Hormuzským prielivom denne prepraví asi 17,4 milióna barelov ropy, čo prestavuje takmer pätinu svetovej dennej spotreby tejto suroviny. Úžinou Báb al-Mandab sa denne prepraví takmer štyri milióny barelov ropy.

Napätie medzi USA a Iránom sa stupňuje od minulého roka, keď americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty odstupujú od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015. Washington následne na Teherán uvalil nové sankcie, ktoré okrem iného obmedzujú možnosti Iránu obchodovať s ropou. Irán tento rok v máji oznámil, že niektoré záväzky z dohody prestáva plniť.

Minulý mesiac USA obvinili Irán z útoku na dva ropné tankery v blízkosti Hormuzského prielivu, čo Irán rezolútne odmietol. Incident nasledoval po útokoch na štyri tankery v rovnakom regióne v máji. Niekoľko dní po júnových útokoch na tankery navyše iránske revolučné gardy v oblasti zostrelili americké bezpilotné lietadlo, ktorý podľa Teheránu narušilo iránsky vzdušný priestor. Podľa Washingtonu sa dron pohyboval nad medzinárodnými vodami.