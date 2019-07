Vo Vatikáne otvorili kvôli zmiznutému dievčaťu dve hrobky

„Nenašli vôbec nič, ani pozostatky tých, ktoré tam mali byť oficiálne pochované,“ povedal dnes novinárom brat zmiznutého dievčaťa Pietro Orlandi s tým, že sa mu uľavilo. Už pred otvorením hrobiek serveru BBC povedal, že by bol radšej, keby tam sestrine pozostatky neboli.

„Pre moju matku by to bolo veľmi stresujúce,“ povedal. Matka stále žije vo Vatikáne a podľa neho by pre ňu bolo zdrvujúce zistiť, že bola celý čas tak blízko svojej mŕtvej dcéry.

Rodina zmiznutého dievčaťa Emanuely Orlandiovej, ktorá sa v júni 1983 nevrátila z hudobnej školy, stále dúfa, že úrady objasnia, čo sa s dievčaťom stalo. Naposledy bola videná na autobusovej zastávke v centre Ríma. Jedna zo stôp vyšetrovateľov vedie do Vatikánu, pretože otec dievčaťa bol vtedy jeho zamestnancom. Nie je ale jasné, či to so zmiznutím dievčaťa súvisí.

Ďalšia z teórií tvrdí, že zmiznutie dievčaťa nemalo žiadnu spojitosť s Vatikánom a že motívom bolo znásilnenie. Podľa jednej z teórií dievča uniesli, aby prinútili Taliansko prepustiť tureckého teroristu Mehmeta Aliho Ağcu, ktorý v roku 1981 na vatikánskom Svätopeterskom námestí postrelil vtedajšieho pápeža Jána Pavla II.

Na cintorín vo Vatikáne priviedol expertov anonymný list, ktorý dostala rodina tento rok v marci a na ktorom bol obrázok anjela z tohto cintorína. Rodina potom požiadala vatikánske úrady o otvorenie hrobiek.

„Prvýkrát Vatikán ukázal, že pripúšťa možnú spojitosť so zmiznutím Emanuely,“ povedal BBC brat dievčaťa Pietro. Vatikánsky hovorca ale zdôraznil, že polícia otvorila hrobku kvôli možnosti, že dievča mohla byť vo Vatikáne pochované, a nie preto, že by za jej smrť bol zodpovedný Vatikán.