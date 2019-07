Irán sa pokúsil zadržať britskú loď

O incidente najskôr informovala CNN s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov. Najnovší zo série incidentov v tejto oblasti neskôr potvrdila britská vláda. Stalo sa tak pár dní po tom, čo Británia zadržala iránsky ropný tanker, za čo Teherán ohlásil odplatu.

„V rozpore s medzinárodným právom sa tri iránske lode pokúsili zabrániť obchodnej lodi British Heritage preplávať cez Hormuzský prieliv,“ oznámilo britské ministerstvo obrany. Loď britského námorníctva HMS Montrose podľa tohto vyhlásenia tak zaujala pozíciu medzi tankerom a iránskymi loďami, cez vysielačku vydala iránskym lodiam slovné varovanie a tie sa potom stiahli. „Sme týmto činom veľmi znepokojení a vyzývame iránske úrady, aby zmiernili napätie v regióne,“ dodal britský kabinet.

Podľa zdrojov CNN iránske lode, ktoré sa priblížili k tankeru, mu nariadili, aby zmenili kurz a zastavil v neďalekých iránskych vodách. Loď britského námorníctva, ktorá tanker sprevádzala, namierila na iránske lode zbrane a vydala slovné varovanie Iráncom, aby sa stiahli, čo následne urobili. Nijaká rana nebola vypálená. Záznam incidentu urobilo aj americké lietadlo, ktoré bolo v oblasti. CNN však upozornila, že tieto zábery nemala možnosť vidieť.

Irán tieto tvrdenia odmieta. „Britský tanker zjavne prešiel. Tým, čo hovoria, chcú len vyvolať napätie. Tieto tvrdenia nemajú nijakú hodnotu,“ citovala iránskeho šéfa diplomacie Mohammada Džaváda Zarífa iránska agentúra Fars.

O tom, že sa Irán pokúsi zadržať nejakú britskú loď, sa špekulovalo už niekoľko dní. Iránsky prezident Hasan Rúhání deň predtým varoval Londýn pred bližšie neurčenými dôsledkami toho, že Británia minulý týždeň pri Gibraltári zhabala iránsky ropný tanker.

Iránsky tanker podľa Londýna v rozpore so sankciami EÚ prevážal ropu do Sýrie. Irán tvrdí, že tanker nesmeroval do Sýrie a zhabanie tankera, ktorý kotví pri Gibraltári, označuje za pirátstvo. Bývalý šéf Iránskych revolučných gárd následne varoval Londýn, že ak nevydá Iráncom zadržaný tanker, „povinnosťou Iránu je odpovedať a zhabať jeden anglický“.

Hormuzský prieliv a úžina Báb al-Mandáb sú strategickými bodmi, cez ktoré je prístup z oceánu do Perzského zálivu a Červeného mora. Prielivom sa denne prepraví vyše 17 miliónov barelov ropy, čo je takmer pätina jej svetovej dennej spotreby. Úžinou sa zas denne prepravia takmer štyri milióny barelov ropy.

Napätie v oblasti rastie od minulého roka, keď americký prezident Donald Trump rozhodol o odstúpení USA od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe a opätovnom zavedení sankcií na Irán. Napriek snahe Európanov o udržanie dohody, Irán tento rok oznámil, že niektoré záväzky dohody prestáva plniť. USA tiež obviňujú Irán z útokov na šesť ropných tankerov v Hormuzskom prielive v uplynulých dvoch mesiacoch.