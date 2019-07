Expert: Korupcia v Salviniho Lige voličov neprekvapí

Spravodajský portál Buzzfeed uverejnil nahrávku, ktorá naznačuje, že krajne pravicová Liga talianskeho premiéra Mattea Salviniho bola v kontakte s Rusmi, aby od nich získala peniaze na volebnú kampaň. Bude mať tento škandál nejaký vplyv na politickú scénu?

Nejaký dosah to mať bude. Zatiaľ sa však zdá, že bude oveľa menší, ako by si niekto mohol myslieť. A určite to nevyzerá tak, že by sme boli svedkami niečoho ako v Rakúsku, kde podobný škandál viedol k pádu vlády.

Prečo je to v Taliansku iné?

Nepovedie to k vládnej kríze, lebo koaličný partner Ligy Päťhviezdičkové hnutie má v prieskumoch verejnej mienky slabú pozíciu, hoci vo všeobecnosti kritizuje prípady korupcie. Okrem toho z pohľadu voličov nie je škandál niečo nové. Nie je to prvá aféra týkajúca sa Ligy. Salvini nikdy nevystupoval ako nejaký veľký bojovník proti korupcii. Asi pre desiatimi rokmi rezignovalo vedenie strany Umberta Bossiho. Dôvodom bol veľký korupčný škandál. Bola to však iná Liga. Taká, ktorá hovorila o boji proti korupcii. Treba tiež povedať, že Liga sa nikdy netajila tým, že ju fascinuje režim ruského prezidenta Vladimira Putina. To, čo sa stalo, nezmení pohľad ľudí na Salviniho stranu. Jediné, čo sa asi stane, je, že konflikt medzi Ligou a jej kritikmi bude ešte výraznejší.

Putin nedávno navštívil Taliansko a tvrdil, že Rím je vraj nešťastný zo sankcií Európskej únie proti Rusku. Čo chce Liga vyťažiť z kontaktov s Moskvou?

Je očividné, že Liga sa obzerá po finančných zdrojoch pre voľby. Okrem toho je možné, hoci to nevieme naisto, že Salviniho strana má záujem o podporu Ruska v internetovom priestore. Lige ide aj o politickú symboliku. Model Putina ako silného lídra, ktorý vládne, celkom dobre odráža predstavy, ktoré má Salvini. Nie je preto prekvapujúce, že zhoda medzi Ligou a Ruskom existuje v ideovej rovine prostredníctvom filozofie Alexandra Dugina. Je to myšlienka silného štátu so silným lídrom, až autoritárstva. Mnohí Taliani to vnímajú pozitívne. Putina vidia ako vodcu, ktorého niekedy opisujú ako človeka schopného riešiť migráciu či terorizmus. Áno, robí to autoritárskym spôsobom, ale to časti talianskej spoločnosti imponuje.

Čo od Ligy očakáva Putinov režim?

To, čo od iných radikálne pravicových európskych strán, s ktorými má kontakty. Nedá sa povedať, že Putin má priamo rád Ligu. Kremeľ jednoducho hľadá partnerov, s ktorými môže destabilizovať západný blok a prispieť ku konfliktu v rámci EÚ.

Spomenuli ste autoritatívne tendencie Salviniho. Hypoteticky, keby Liga vyhrala 100 percent hlasov vo voľbách, vládla by demokraticky. Je Salvini niekto, kto by sa držal demokratických princípov?

Na to sa dá len veľmi ťažko odpovedať. Závisí to od aj toho, o akej oblasti spoločnosti hovoríme. Salvini mnoho ráz ukázal, že napríklad, čo sa týka práv menšín, je schopný ignorovať demokratické procesy, aby presadil svoju politiku. Vo všeobecnosti sa Liga drží existujúcich princípov. Strana vládne polovici Talianska. Riadi bohaté severné regióny krajiny a robí to v rámci pravidiel liberálnej demokracie. Ako však ukazuje prípad Maďarska, keď sa samostatne k moci dostane radikálna pravica, tak sa u nej môžu prejaviť tendencie autoritatívneho vládnutia. Je to súčasť ideológie týchto strán, preto sa to nedá ako hypotéza vylúčiť ani pri Lige.

Ak sa vrátime ku škandálu s nahrávkou, zatiaľ sa dá asi naozaj predpokladať, že to nespôsobí Salvinimu vážnejšie problémy. Budú sa však aférou aspoň vážnejšie zaoberať úrady a parlament?

Vyšetrovanie bude, lebo tak funguje systém. V prípade podobného podozrenia musia úrady konať. V parlamente sa tiež bude o tom hovoriť, ale podľa mňa to nebude mať žiadne vážnejšie následky pre Ligu. Problém v Taliansku spočíva okrem iného v tom, že krajina 20 rokov riešila škandály bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. Každý deň sme počuli o právnych ťažkostiach najpopulárnejšieho politika krajiny. Takže aj v prípade Salviniho budeme svedkami vyšetrovania, ale to neznamená, že to nejako ovplyvní jeho pozíciu na politickej scéne. V skutočnosti sa dokonca môže stať opak. Vyšetrovanie a škandál môžu Salvinimu pomôcť skonsolidovať podporu ľudí, ktorí mu už teraz vyjadrujú sympatie.

Možno sa objavia nové veci, noví kostlivci, ktorých má azda Liga v skrini.

To by mohlo zmeniť situáciu. Talianski novinári upozorňujú, ako Salvini hovorí, že on nezobral žiadne peniaze od Rusov. Čo nie je to isté, ako povedať, že Liga nezískala nejaké financie.