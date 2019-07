Prieskum v kresle britského premiéra vidí Borisa Johnsona

V prieskume odpovedalo 1 319 členov Konzervatívnej strany, ktorá má zhruba 120 000 členov. „Ak je anketa presná, dá sa na základe dostupných údajov predpokladať, že“ Johnson .{target:_blan­k}„:[tt_news:518698] získa 67 až 72 percent hlasov,“ uviedol redaktor servera Paul Goodman.

Zvyšok hlasov pripadne Johnsonovmu rivalovi, súčasnému šéfovi diplomacie Jeremy Huntovi.

Odchádzajúca premiérka Theresa Mayová zatiaľ denníku Daily Mail poskytla zrejme jeden z posledných rozhovorov vo funkcii. Naznačila v ňom, že Johnsonovi ide len o moc bez toho, aby svojho pravdepodobného nástupcu priamo menovala.

V rozhovore sa Mayová vrátila aj ku chvíli, keď oznamovala svoju rezignáciu a ku koncu prejavu sa jej zlomil hlas. „Ak by sa to stalo mužovi, hovorilo by sa ‚aký je to vlastenec, má svoju krajinu naozaj rád‘. Ale keď to urobí premiérka, tak je to ‚prečo fňuká?‘“.