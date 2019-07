Smrť muža v bdelej kóme. Rodičia hrozia lekárom žalobou

Na archívnej snímke z júla 2015 rodičia Vincenta Lamberta Viviane a Pierre (vľavo) Lambertovci prichádzajú do nemocnice vo východofrancúzskom meste Reims, kde bol ich syn hospitalizovaný.

Takmer po jedenástich rokoch v bdelej kóme 42-ročný Vincent Lambert z francúzskeho Remeša zomrel. Po rokoch dlhých súdnych sporov lekári napokon dostali definitívne povolenie na to, aby ho prestali umelo vyživovať. Lambertov prípad rozdelil mnohých ľudí vo Francúzsku a zdá sa, že jeho smrťou sa úplne neuzavrel.

Osud Vincenta Lamberta sprevádzala dlhoročná právna bitka medzi jeho hlboko veriacimi rodičmi, ktorí sa snažili o to, aby bol udržiavaný pri živote, a manželkou, ktorá tvrdila, že jej muž má právo zomrieť dôstojne. Spor, ktorý Lambertova manželka vyhrala, však sprevádzalo nedôstojné odpájanie Lamberta od výživy a následné opätovné zapojenie. Rodičia sa do poslednej chvíle nevzdávali.

Lekári začali Lamberta odpájať od prístrojov už 20. mája a začali mu podávať silné sedatíva. Očakávali, že zostane nažive len niekoľko dní. Lenže ešte v ten istý deň odvolací súd vydal predbežné opatrenie, na základe ktorého museli lekári obnoviť podávanie umelej výživy do doby, kým sa k prípadu vyjadrí výbor OSN pre ľudské práva, na ktorý sa obrátili rodičia. Napokon koncom júna kasačný súd ako najvyššia odvolacia inštancia rozhodol, že lekári ho od umelej výživy môžu odpojiť.

„Má minimálne vedomie, nie je vo vegetatívnom stave,“ snažila presvedčiť výbor OSN pre ľudské práva Lambertova 73-ročná matka Viviane.

„Držať ho umelo nažive? Preňho by to bolo neprijateľné,“ argumentovala zas jeho 38-ročná manželka Rachel. Na jej stranu sa postavilo aj šesť z ôsmich Lambertových súrodencov. Dvaja boli na strane rodičov. Rachel sa pre silný mediálny tlak s dcérou odsťahovala do Belgicka a o svojej skúsenosti napísala knihu s názvom: Pretože ho milujem, chcem ho nechať odísť.

Vincent Lambert pochádzal z hlboko veriacej katolíckej rodiny. Jeho otec bol gynekológ a aktívne viedol kampaň proti interrupciám. Tak ako iné svoje deti Lambertovci poslali aj Vincenta ako 12-ročného do katolíckej internátnej školy, odkiaľ ho však pre neposlušnosť vyhodili. Štúdium dokončil v Remeši. „Odvtedy sa vždy dištancoval od ideológie našich rodičov, tak ako väčšina z nás,“ citoval jeho mladšiu sestru Marie portál france24.com.

Študoval ošetrovateľstvo so špecializáciou na psychiatriu a v jednej z nemocníc sa zoznámil so svojou budúcou manželkou, zdravotnou sestrou Rachel. Vzali sa v roku 2007. O 18 mesiacov neskôr, keď bola Rachel v pokročilom štádiu tehotenstva, mal autonehodu, pri ktorej takmer zomrel.

V nemocnici v Remeši však zostal na prístrojoch v bdelej kóme. Roky rodina sledovala, ako sa jeho stav zhoršuje. Po piatich rokoch márnych pokusov o zlepšenie lekári napokon odporúčali odpojiť ho od prístrojov. Podľa lekárov nevnímal svoje okolie a jeho stav bol nezvratný.

Smrťou Vincenta Lamberta sa prípad celkom neuzavrel. Rodičia hrozia, že lekárov, ktorí odpojili ich syna od prístrojov, zažalujú a obvinia z vraždy. Tak prokurátor v Remeši v deň Lambertovej smrti aj vzhľadom na otvorený konflikt medzi členmi rodiny začal vyšetrovanie príčin smrti a nariadil pitvu.

Zdôvodnil to tým, že v prípade žaloby sa predíde tomu, aby telo muselo byť exhumované. Toxikologická analýza má ukázať, či odpájanie od umelej výživy a podávanie sedatív boli dávkované správne. Vypočúvať majú aj ľudí, ktorí zabezpečovali starostlivosť o Lamberta.

„Je to veľká chyba. Týmto ľuďom to pridáva utrpenie. Predstavte si, že žijete v stálom smútku. A v deň, keď sa zdá, že sa to upokojí, príde toto,“ komentoval rozhodnutie prokurátora Francis Fossier, jeden z advokátov Rachel Lambertovej. Advokáti rodičov zatiaľ označujú smrť Vincenta Lamberta za „zločin štátu“. „Vincent je mŕtvy, zabitý štátom a lekárom, ktorý porušil svoju Hippokratovu prísahu,“ napísali vo svojom vyhlásení.

Prokurátor, ktorý žiadal pitvu, tvrdí, že neotvára vyšetrovanie voči hlavnému lekárovi. Toho inak polícia vypočúvala už pred týždňom.