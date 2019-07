Iránsky minister zahraničia Zaríf mieri do USA na konferenciu OSN

Iránsky minister zahraničia Mohammad Džavád Zaríf dnes odcestoval do New Yorku, kde sa má budúci týždeň zúčastniť konferencie OSN. Informovala o tom iránska štátna tlačová agentúra IRNA. Návšteva šéfa iránskej diplomacie v USA sa uskutoční v čase silnejúceho napätia medzi oboma štátmi. USA sa ale podľa agentúry Reuters nakoniec rozhodli neuplatňovať voči vysokému iránskemu predstaviteľovi protiiránske sankcie.

O možnom zamietnutí Zarífovej cesty informoval v júni americký minister financií Steven Mnuchin. Sankcionovanie vysokých iránskych predstaviteľov, vrátane Zarífa, by však predstavovalo krok, ktorý by zmaril všetky diplomatické snahy o vyriešenie nezhôd medzi Washingtonom a Teheránom. Ich jadrom je iránsky jadrový program, Washington okrem toho obviňuje iránske sily z útokov na ropné tankery v Perzskom zálive.

Zaríf sa má v New Yorku zúčastniť schôdzky ministrov k fóru o trvalo udržateľnom rozvoji pod hlavičkou Hospodárskeho a sociálneho výboru (ECOSOC) OSN. Tá sa má zamerať na témy ako konflikty, hladomory, rodovú rovnosť a klimatické zmeny do roku 2030. Z USA odcestuje Zaríf do Venezuely, Bolívie a Nikaraguy, informovala IRNA.

Napätie medzi USA a Iránom sa stupňuje od minulého roka, keď americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty odstupujú od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 a USA následne uvalili na Irán nové sankcie. Teherán v uplynulých týždňoch začal časti dohody vypovedať a odkázal ostatným signatárom, že v tom bude pokračovať, ak nepodniknú kroky na zmiernenie vplyvu amerických sankcií na Irán.