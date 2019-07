Britská polícia identifikovala podozrivú osobu z úniu depeší

Britské noviny Mail on Sunday pred týždňom publikovali diplomatické správy veľvyslanca Kima Darrocha, v ktorých označil vládu amerického prezidenta Donalda Trumpa za „neschopnú“ a „nefunkčnú“. Trump reagoval rozhnevane a Darroch sa neskôr vzdal funkcie, pripomína v správe agentúra Reuters.

Britské úrady spustili prešetrovanie v prípade tohto úniku s cieľom nájsť zodpovednú osobu a protiteroristické oddelenie polície v piatok uviedlo, že začalo kriminálne vyšetrovanie.

Podľa Sunday Times, ktoré sa odvolávajú na nemenované vládne zdroje, už má polícia podozrivého, pričom možnosť, že únik bol dôsledkom počítačového hekerského útoku cudzieho štátu, bola vylúčená.

„Myslia si, že vedie, kto stál za týmto únikom,“ povedal nemenovaný vládny zdroj pre noviny s tým, vyšetrovatelia zhromažďujú dôkazy, ktoré by obstáli pred súdom. „Bol to niekto s prístupom k minulým spisom. Išli tam a vzali celý rad materiálu. Bolo to dosť hrubé.“

Sunday Times i ďalší nedeľník Mail on Sunday napísali, že k vyšetrovaniu sa pridajú agenti spravodajskej služby GCHQ s cieľom nájsť podozrivého preskúmaním e-mailových a telefonických záznamov.

Mail on Sunday v najnovšom vydaní zverejnil aj ďalšie depeše od Darrocha – napriek varovaniu polície, že médiá, ktoré to urobia, by sa mohli dopúšťať trestného činu.

Podľa nového článku Darroch v máji 2018 britskej vláde písal, že Trump sa rozhodol jednostranne odstúpiť od jadrovej dohody veľmocí s Iránom zrejme z „osobných dôvodov“ – pretože išlo o dohodu vyrokovanú jeho predchodcom Barackom Obamom.

Darroch v správe uviedol, že Trumpova vláda je „pripravená na čin diplomatického vandalizmu“.