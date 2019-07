V Kongu zaznamenali prvý prípad eboly v miliónovom meste Goma

Konžské ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že muž nakazený ebolou prišiel do Gomy z mesta Butembo autobusom a bol rýchlo prevezený do zdravotníckeho zariadenia. Vyšetrení boli aj všetci ostatní pasažieri autobusu, ktorý prišiel z oblasti, kde bolo v poslednej dobe zaznamenaných veľa prípadov eboly.

Konžské ministerstvo však vyzvalo obyvateľov aby nepanikárili. „Vzhľadom na rýchlosť, s akou bol pacient identifikovaný a izolovaný, a vzhľadom k vyšetreniu všetkých ostatných pasažierov autobusu z mesta Butembo je riziko šírenia eboly v Gome malé,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.

Šírenie eboly smerom ku Gome už skôr označila za problém Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), jednak kvôli viac ako miliónu obyvateľov tohto mesta a tiež preto, že by sa epidémia mohla rozšíriť do Rwandy. Oblasť navyše sužujú ozbrojené útoky miestnych i zahraničných milícií, ktoré neobchádzajú ani zdravotnícke zariadenia, ktoré sa snažia epidémiu zastaviť.

Ebola (tiež krvácavá horúčka) je jednou z najobávanejších chorôb na svete. Je vysoko nákazlivá a úmrtnosť na ňu dosahuje až 90 percent. Liek ani vakcína na ňu neexistujú, hoci niektoré sa testujú. Prvotné symptómy eboly môžu pripomínať napríklad chrípku. Vírus spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať orgány. Prenáša sa krvou, sekrétmi a telesnými tekutinami.

Táto choroba bola prvýkrát zaznamenaná v Kongu v roku 1976 a názov dostala podľa miestnej rieky. Najväčšia epidémia eboly zatiaľ vypukla koncom roka 2013 v západnej Afrike, kde si do leta 2016 vyžiadala vyše 11 000 obetí.