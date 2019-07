Rozhlasová stanica v Afganistane ukončila pre vyhrážky Talibanu činnosť

Incident prichádza v čase, keď Taliban diskutuje so Spojenými štátmi o mierovej dohode, ktorá môže viesť k tomu, že sa hnutie opätovne začlení do strednoprúdovej spoločnosti.

Súkromná rozhlasová stanica s názvom Samá vysielala politické, náboženské, spoločenské a zábavné programy v stredoafganskej provincii Ghazní od roku 2013. Stanica mala 13 zamestnancov vrátane troch žien a vysielala programy v dvoch hlavných jazykoch Pakistanu – darí a paštúnčine.

Hovorca Talibanu však spojitosť hnutia s vyhrážkami odmietol. Taliban tvrdí, že pod jeho menom vystupuje množstvo rozličných ľudí. V provincii Ghazní má Taliban po kontrolou niekoľko okresov. Militanti majú v Afganistane pod kontrolou rozľahlé územia – približne polovicu celkového územia krajiny.

Militanti zintenzívňujú svoje útoky proti mierovým aktivitám, a to napriek tomu, že sa uskutočňujú rozhovory zamerané na dosiahnutie mierovej dohody, ktorou by sa ukončila už 18 rokov trvajúca vojna. Taliban ovládal v rokoch 1996–2001 väčšinu územia tejto krajiny. Na základ prísneho výkladu islamského práva šaría mali ženy zákaz pracovať a chodiť do školy.

Taliban sa však od istého času prezentuje ako umiernenejšia sila. Hnutie v nedávnom vyhlásení uviedlo, že islam dáva ženám práva v oblastiach, ako je obchod, poisťovníctvo či vzdelávanie. Hnutie však odsúdilo „takzvané bojovníčky za práva žien“, ktoré povzbudzujú ženy k tomu, aby si nectili afganské tradície.

Taliban podnikol množstvo smrtiach útokov proti médiám. Hnutie tvrdí, že sa zameriava len na tie médiá, ktoré vystupujú proti nemu.

Tlačová agentúra dopĺňa, že vo východnej provincii Paktijá došlo v sobotu k vražde novinára pracujúceho pre stanicu Rádio Gardéz. Bezprostredne nebolo známe, či prípad súvisí s Talibanom.