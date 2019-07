Únia vyzvala Rusko na prevzatie zodpovednosti za zostrelenie letu MH17

Spoločný vyšetrovací tím (JIT) sa rozhodlo vzniesť voči trom Rusom a jednému Ukrajincovi obvinenie z vraždy, ktoré súvisí so zostrelením lietadla spoločnosti Malaysia Airlines z júla 2014.

Rusko dosiaľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zostrelenie letu MH17. V júni vyšetrovacia komisia v Holandsku uviedla mená štyroch podozrivých, ktorí mali byť zodpovední za zostrelenie.

Podľa vyšetrovateľov zostrelili lietadlo smerujúce z Amsterdamu do Kuala Lumpuru separatisti v oblasti bojov v Donbase na východe Ukrajiny. Na lietadlo mali vystreliť strelu ruským raketovým systémom BUK.

Krvavý konflikt medzi ukrajinskými vládnymi jednotkami a separatistami podporovanými z Ruska tým podľa DPA získal medzinárodnú dimenziu. Pri konflikte doposiaľ zahynulo okolo 13 000 ľudí, vyplýva z údajov OSN.

Európska únia uistila o svojej podpore pre snahy dosiahnuť spravodlivosť v záujme obetí a pozostalých. Súčasne vyzvala Rusko, aby spolupracovalo s vyšetrovateľmi. Súdny proces v kauze by sa mal začať v Holandsku v marci 2020. O vydanie podozrivých vyšetrovatelia nežiadajú, pretože by to neumožňovala legislatíva Ruska a Ukrajiny.

V Donecku si uctili obete

Smútočné zhromaždenie na pamiatku 298 cestujúcich a členov posádky sa konalo v stredu v Donecku.

Informovala o tom agentúra RIA Novosti s tým, že na zhromaždení sa zúčastnilo približne 500 ľudí vrátane lídra DĽR Denisa Pušilina.

Pušilin vo svojom príhovore vyhlásil, že katastrofa súvisiaca s letom MH17 a lietadlom Boeing-777 „nebola náhodná“, ale šlo „o provokáciu režimu v Kyjeve“. Uviedol, že Ukrajina sa uplynulých päť rokov snaží zvaliť vinu za tragédiu na hnutie odporu na východe Ukrajiny a na Rusko. Obvinil Ukrajinu z klamstiev a falšovania faktov a zdôraznil, že „neexistuje nijaký dôkaz, že by sme s tým mali niečo spoločné“.

Odpočet svojho vyšetrovania pri príležitosti piateho výročia tragédie zverejnila v stredu aj ukrajinská tajná služba SBU.

Zistila napríklad, že do prepravy raketového systému BUK – ktorým bol podľa vyšetrovateľov zostrelený Boeing-777 – z Ruska do Donbasu a späť bolo zapojených viac ako 150 ľudí.

SBU tiež spoločnému medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu odovzdala „obrovské množstvo dôkazov, ktoré umožňujú reprodukovať okolnosti trestného činu a identifikovať osoby zapojené do tohto teroristického činu,“ uvádza sa v stanovisku zverejnenom tlačovou agentúrou UNIAN.

Vo vyhlásení sa zároveň konštatuje, že v súčasnosti už vyšetrovanie "určilo presný čas a trasu, po ktorej bol ilegálne premiestnený samohybný palebný systém protilietadlového raketového systému BUK z územia Ruskej federácie na Ukrajinu.