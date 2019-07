Prevezmite zodpovednosť za zostrelenie boeingu, vyzýva EÚ Rusko

Aj príbuzní obetí včera vyzvali listom ruské úrady, aby začali spolupracovať s medzinárodným vyšetrovaním a prevzali zodpovednosť za tragédiu letu MH17. „Uznajte svoju časť zodpovednosti za skazu letu MH17. Prestaňte pokrytecky zapierať, prestaňte rozsievať lži a šíriť podvody,“ napísali v otvorenom liste, ktorý zverejnili noviny Novaja gazeta.

Rusko dosiaľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zostrelenie letu MH17. V júni vyšetrovacia komisia v Holandsku uviedla mená štyroch podozrivých, ktorí mali byť zodpovední za zostrelenie.

Podľa vyšetrovateľov zostrelili lietadlo smerujúce z Amsterdamu do Kuala Lumpuru separatisti v oblasti bojov v Donbase na východe Ukrajiny. Na lietadlo mali vystreliť strelu ruským raketovým systémom BUK. Krvavý konflikt medzi ukrajinskými vládnymi jednotkami a separatistami podporovanými z Ruska tým získal medzinárodný rozmer. Pri konflikte dosiaľ podľa OSN zahynulo vyše 13-tisíc ľudí. Zostrelenie boeingu je považované za najťažší vojnový zločin tohto ozbrojeného konfliktu.

Európska únia včera ubezpečila príbuzných obetí o svojej podpore pri snahe dosiahnuť spravodlivosť. Súdny proces v kauze by sa mal začať v Holandsku v marci 2020. O vydanie podozrivých vyšetrovatelia nežiadajú, pretože ruská legislatíva to neumožňuje.

Odpočet svojho vyšetrovania pri príležitosti piateho výročia tragédie zverejnila v stredu ukrajinská tajná služba SBU. Zistila napríklad, že do prepravy raketového systému BUK – ktorým bol podľa vyšetrovateľov zostrelený Boeing-777 – z Ruska do Donbasu a späť bolo zapojených viac ako 150 ľudí. SBU tiež spoločnému medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu odovzdala „obrovské množstvo dôkazov, ktoré umožňujú reprodukovať okolnosti trestného činu a identifikovať osoby zapojené do tohto teroristického činu“, uvádza sa v stanovisku SBU, ktoré zverejnila agentúra UNIAN. Ukrajinská tajná služba včera tiež oznámila, že pri pokuse o prekročenie hranice s Ruskom už pred dvoma rokmi zadržala muža, ktorého sa jej podarilo identifikovať ako vodiča ťahača prevážajúceho v júli 2014 v Donbase rakety BUK.