Trump stupňuje rasistické útoky

Štvorica ľavicových kongresmaniek, ktoré Trump označuje za „nenávistné extrémistky“, je už týždeň terčom Trumpových rasistických útokov. Pred výborom Snemovne reprezentantov totiž svedčili o neľudských podmienkach, ktoré videli v detenčnom stredisku pre migrantov v Texase. Trump im pred týždňom na twitteri odkázal, že by sa „mali vrátiť domov“, keď sa im nepáči jeho politika.

Jeho odkaz vyvolal v Kongrese pobúrenie a Snemovňa reprezentantov rezolúciou odsúdila jeho slová ako rasistické. Pokus začať proces ústavnej žaloby proti Trumpovi však v stredu v Snemovni reprezentantov neprešiel. Návrh predložil černošský demokratický kongresman Al Green, proti však boli nielen republikáni, ale aj veľká časť demokratov.

Trump pokus o impeachement označil za „smiešny“. Následne, napriek tomu, že podľa prieskumov drvivá väčšina považuje jeho výroky za urážlivé, na mítingu v Severnej Karolíne rasistické útoky ďalej stupňoval. „Nech odídu,“ vyhlásil Trump na adresu kongresmaniek. „Stále nám hovoria, čo máme robiť, ako máme robiť toto, ako tamto. Viete čo? Ak tým nie sú nadšené, povedzte im, nech odídu.“ A dav skandoval – nech odídu. Skandovanie – pošlite ju späť – bolo tiež ozvenou na Trumpovo heslo z predvolebnej kampane, keď protikandidátku Hillary Clintonovú spolu s davom posielal do väzenia.

Scény z Trumpovho predvolebného mítingu v Greenville šokovali nielen demokratov, ale aj mnohých republikánov. „Fanatický dav skandujúci Pošlite ju späť – to je závažné,“ reagoval Walter Shaub, bývalý riaditeľ amerického vládneho úradu pre etiku za Baracka Obamu.

„Pošlite ju späť, pošlite ju späť – to je hnusné. Je to tupé. Je to nebezpečné,“ napísal na twitteri bývalý republikánsky kongresman Joe Walsh. „A je to neamerické. Je to otvorený fanatizmus. Všetci republikáni by mali tento fanatizmus okamžite odsúdiť. Okamžite to zastavte!“